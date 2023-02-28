В Арцахе состоялось заседание Совета безопасности

Ереван /Медиамакс/. Сегодня состоялось заседание Совета безопасности Арцаха под председательством президента Арцаха Араика Арутюняна.

Пресс-служба аппарата президента Арцаха сообщает, что была обсуждена гуманитарная ситуация, создавшаяся в результате блокады Лачинского коридора, а также шаги, предпринимаемые властями по преодоления возникших проблем.