В Арцахе состоялось заседание Совета безопасности - Mediamax.am

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В Арцахе состоялось заседание Совета безопасности


Фото: Пресс-служба президента Республики Арцах


Ереван /Медиамакс/. Сегодня состоялось заседание Совета безопасности Арцаха под председательством президента Арцаха Араика Арутюняна.

Пресс-служба аппарата президента Арцаха сообщает, что была обсуждена гуманитарная ситуация, создавшаяся в результате блокады Лачинского коридора, а также шаги, предпринимаемые властями по преодоления возникших проблем.

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