В Арцахе состоялось заседание Совета безопасности

Ереван /Медиамакс/. Сегодня состоялось заседание Совета безопасности Арцаха под председательством президента Арцаха Араика Арутюняна.
Пресс-служба аппарата президента Арцаха сообщает, что была обсуждена гуманитарная ситуация, создавшаяся в результате блокады Лачинского коридора, а также шаги, предпринимаемые властями по преодоления возникших проблем.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.