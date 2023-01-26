Варданян: «Это единственный способ сохранить нашу Родину»

Ереван /Медиамакс/. Государственный министр Арцаха, начальник Оперативного штаба Рубен Варданян заявил, что для снятия блокады принимаются все меры, однако правительство обязано обеспечивать минимальные жизненные потребности населения при всех возможных сценариях.

Рубен Варданян посетил общины Норагюх, Хндзристан, Патара Аскеранского района и встретился с жителями.

Говоря о причинах блокады, он подчеркнул, что Азербайджан всячески пытается сломить дух арцахских армян и путем давления добиться изгнания армян из Арцаха.

«Мы должны пройти через эти испытания ради сохранения Арцаха армянским и защиты права достойно жить на нашей земле. Это трудная дорога. Я не могу обещать, что проблем не будет, но уверяю вас, что это единственный путь, который позволит нам сохранить нашу Родину», - заявил Варданян.