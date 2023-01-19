Рубен Варданян: «Это - политическая блокада»

Ереван /Медиамакс/. Государственный министр Арцаха Рубен Варданян заявил сегодня, что «это политическая блокада, а не просто блокировка дороги».
«Цель Азербайджана - разрушить субъектность Арцаха. Идет борьба за субъектность», - сказал Рубен Варданян на расширенном совещании в Степанакерте.
По его словам, несмотря на то, что азербайджанская сторона всячески пытается показать миру, что никакой блокады нет, инцидент, связанный с вывозом детей из Гориса в Степанакерт в сопровождении российских миротворцев, доказывает обратное.
«Произошел недопустимый инцидент: азербайджанцы позволили себе проникнуть в машину, перевозящую детей, и вести там съёмки , что стало большим стрессом для детей», - сказал госминистр Арцаха.
«Наша цель – иметь независимый Арцах, который должен быть безопасным и развитым. Это очень важная цель, которой очень трудно достичь. Единственный путь к успеху - это наше единство. Сейчас мы находимся в точке, когда не имеем права на неудачу», - подчеркнул Рубен Варданян.
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