Великобритания призвала Азербайджан деблокировать Лачинский коридор

Ереван /Медиамакс/. Постоянный представитель Великобритании в ОБСЕ Нил Буш заявил сегодня, что «продолжающиеся нарушения работы Лачинского коридора и связанные с этим гуманитарные последствия вызывают глубокую тревогу».

«Мы сожалеем, что, несмотря на то, что этот вопрос поднимался здесь, в ОБСЕ, и в Совете Безопасности ООН, существенного прогресса достигнуто не было. Мы призываем правительство Азербайджана принять все необходиыме меры для обеспечения беспрепятственного перемещения гуманитарных грузов и гражданских лиц.

Соединенное Королевство признает, что у обеих сторон существуют озабоченности относительно выполнения соглашений, заключенных в 2020 году. Мы призываем Армению и Азербайджан к проведению содержательных переговоров, чтобы найти устойчивое и мирное урегулирование, обеспечивающее прочный мир и стабильность в регионе», - заявил посол Великобритании, выступая на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, созванном по инициативе Армении.