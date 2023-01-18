Араик Арутюнян заявил, что в Арцахе нет внутриполитического кризиса

Ереван /Медиамакс/. Президент Арцаха Араик Арутюнян заявил сегодня, что в Арцахе нет внутриполитического кризиса.

«Есть четкое осознание того, что наша главная повестка состоит в том, чтобы преодолеть возникшие неотложные проблемы и вывести Арцах из этой ситуации», - сказал Араик Арутюнян на встрече с депутатами парламента.

Они подчеркнул, что считает очень важным сохранение внутреннего единства, сообщает пресс-служба аппарата президента Арцаха.

Араик Арутюнян отметил, что только после преодоления кризиса, вызванного блокадой, можно будет заняться системным решением внутриполитических проблем.