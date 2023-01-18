Араик Арутюнян заявил, что в Арцахе нет внутриполитического кризиса - Mediamax.am

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Араик Арутюнян заявил, что в Арцахе нет внутриполитического кризиса


Фото: Пресс-служба президента Республики Арцах


Ереван /Медиамакс/. Президент Арцаха Араик Арутюнян заявил сегодня, что в Арцахе нет внутриполитического кризиса.

«Есть четкое осознание того, что наша главная повестка состоит в том, чтобы преодолеть возникшие неотложные проблемы и вывести Арцах из этой ситуации», - сказал Араик Арутюнян на встрече с депутатами парламента.

 

Они подчеркнул, что считает очень важным сохранение внутреннего единства, сообщает пресс-служба аппарата президента Арцаха.

 

Араик Арутюнян отметил, что только после преодоления кризиса, вызванного блокадой, можно будет заняться системным решением внутриполитических проблем.

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