Ереван против размещения контрольных пунктов в Лачинском коридоре

Ереван /Медиамакс/. Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил сегодня, что Армения негативно относится к идее размещения контрольных пунктов в Лачинском коридоре.

«Не следует забывать, что Лачинский коридор находится под контролем российских миротворцев»,- сказал спикер парламента.

По его словам, Армения ни при каких обстоятельствах не «оставляла и не оставит Арцах в одиночестве».

Комментируя сообщенияо том, что сегодня в общине Иванян азербайджанские «экологи» вели переговоры с миротворцами, Ален Симонян сказал, что, по его информации, там присутствовали также представители Арцаха. Тем не менее, спикер парламента расценил подобные шаги Азербайджан как «провокацию».

Ален Симонян сообщил также, что до конца года возможна встреча Никола Пашиняна и Ильхама Алиева.