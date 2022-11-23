Президент Арцаха отозвал проект поправок к Конституции - Mediamax.am

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Президент Арцаха отозвал проект поправок к Конституции


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Ереван /Медиамакс/. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян обратился к председателю парламента с просьбой отозвать проект поправок в Конституцию и изъять его из обращения.

Причиной принятия такого решения стали различные политические оценки, прозвучавшие в ходе реализации инициативы о внесении поправок в Конституцию, а также негативная реакция общественности на проект, что могло стать очередным поводом для внутреннего раскола и напряжения.

 

По словам Арутюняна, «внутренняя сплоченность и единство - наша самая мощная сила и важнейшая гарантия в деле достойного противостояния вызовам на этом сложном этапе нашего государственного строительства».

 

«Президент инициирует дополнительные политические консультации по дальнейшему ходу конституционных изменений»,- говорится в сообщении пресс-службы президента Арцаха.

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