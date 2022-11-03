Рубен Варданян рассказал о своей программе в Арцахе

Ереван /Медиамакс/. Рубен Варданян заявил, что решения, которые он будет принимать на посту госминистра Арцаха, будут взвешенными.
«Очень важно не навредить, не нарушить тот баланс, который существует в обществе. Основная задача - делать так, чтобы человек, живущий в Арцахе, чувствовал, что он защищен, имеет возможность дать своим детям хорошее образование, имеет нормальное медицинское обслуживание, имеет работу и возможность реализовать свои устремления», - сказал Варданян в интервью газете Коммерсантъ.
«Население здесь не очень большое, и какие-то вещи можно делать быстро, в том числе за счет новых технологических возможностей и создания более прозрачной системы. Мы можем создать больше возможностей для вовлечения людей в принятие решений, чтобы у них было чувство сопричастности и справедливости.
Перед нами стоит задача быстро сформировать команду людей из арцахцев и приехавших извне, которые вместе смогут сломать настрой, что здесь все очень сложно и нет перспектив», - отметил Рубен Варданян.
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