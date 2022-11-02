В Степанакерте прошло первое заседание агентства «Мы - наши горы»

Ереван /Медиамакс/. 28-30 октября в Степанакерте состоялось первое заседание агентства регионального развития «Мы - наши горы», посвященное стратегическим вопросам развития Арцаха.

Мероприятие, в котором приняли участие более 60 экспертов из Армении, Арцаха и Диаспоры, было инициировано общественно-политическим деятелем Рубеном Варданяном при поддержке правительства Арцаха.

Целью встречи было определение приоритетных проблем стратегического

развития Арцаха в самых значимых областях - безопасности, демографии, образовании, экономике, здравоохранении, социальной защите, национальной идентичности, а также поиск возможностей для реализации программ и инициатив, направленных на их решение.

«Я нахожусь здесь уже два месяца и, каждый раз анализируя ситуацию, понимаю, что живущие здесь люди - настоящие герои. Каждым прожитым в Арцахе днем они доказывают, что Родина для них важна, что они видят здесь свое будущее. Главная задача данного заседания - наметить стратегию развития и безопасности Арцаха, сформировать и сохранить культурно-экономическую среду, позволяющую арцахцам чувствовать себя успешными и видеть долгосрочное будущее для себя и своих детей в Арцахе», - сказал Рубен Варданян.

Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян выразил уверенность в том, что работа стратегической сессии будет способствовать решению насущных для Арцаха проблем.

Результаты трехдневных обсуждений и озвученные на них идеи будут обобщены и сформированы в предложения с целью их дальнейшего изучения и внедрения в конкретные программы развития Арцаха.