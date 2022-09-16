Рубен Варданян: вопрос Арцаха для властей Армении - «на последнем месте»

Ереван /Медиамакс/. Общественный деятель Рубен Варданян выступил сегодня с критикой властей, отметив при этом, что «во время войны недопустимо ставить под угрозу легитимность властей собственной страны, какими бы они ни были».

В частности, он заявил:

«Сегодня мы находимся в ситуации, когда многие указывают на два выхода, оба из которых для меня неприемлемы.

Первый - сделать вид, что ситуация находится под контролем, что армия хорошо оснащена, что власти все делают правильно и что их политика приведет к восстановлению статус-кво и долгосрочному миру. Я не верю этому, потому что знаю и вижу, что это не так. Я понимаю, что в эту войну вовлечены многие люди, в том числе - и руководство Армении. Для меня также неприемлемо, что приоритет арцахского вопроса, судьбы наших соотечественников и другие очень важные ценности для них на последнем месте.

Другой вариант - обвинить власти в государственной измене, выйти на митинги и потребовать их отставки. Очевидно, что власть не способна добиться успехов ни в оборонной политике, ни в дипломатии, ни в информационной войне и, самое главное, не способна сплотить общество в момент опасности. У них вообще ничего не получается. Но и этот второй вариант для меня сейчас неприемлем, потому что во время войны недопустимо ставить под угрозу легитимность властей своей страны, какими бы они ни были.

Во-первых, мы должны хотя бы преодолеть острую фазу войны и изгнать агрессора за пределы нашей страны и потом думать о решении внутренних проблем.

Я делаю и буду делать то, что умею и в тех направлениях, где действительно могу быть полезен. Я, безусловно, верю в нашу победу, потому что знаю и общаюсь с настоящими патриотами, и поверьте, нас много».