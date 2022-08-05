Вооруженные силы Азербайджана применили стрелковое оружие в Арцахе

Ереван /Медиамакс/. Армия обороны Арцаха сообщила, что оперативная обстановка на линии соприкосновения с Азербайджаном в ночь с 4 на 5 августа и по состоянию на 09:00 утра была относительно стабильной.

«В целом, напряжение сохраняется. На некоторых направлениях азербайджанские подразделения нарушили режим прекращения огня, применив стрелковое оружие. С армянской стороны потерь нет.

Некоторые из военнослужащих, ранее получивших ранения, были выписаны из медицинских учреждений. Состояние 3 раненых военнослужащих продолжает оставаться тяжелым, еще одного - крайне тяжелым, но есть определенная положительная динамика.

Работа, направленная на дальнейшую стабилизацию ситуации при посредничестве российских миротворческих сил, продолжается»,- говорится в сообщении Армии обороны.