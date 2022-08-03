«НАТО поддерживает усилия, направленные на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном»

Ереван /Медиамакс/. Спецпредставитель генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина Пирис написал сегодня на своей странице в Twitter, что информация, полученная из региона, действительно вызывает тревогу.

«НАТО полностью поддерживает усилия, направленные на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, что будет способствовать стабильности и процветанию на Южном Кавказе, в регионе, имеющем стратегическое значение для альянса»,- написал Хавьер Коломина Пирис.