«НАТО поддерживает усилия, направленные на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном» - Mediamax.am

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«НАТО поддерживает усилия, направленные на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном»



Ереван /Медиамакс/. Спецпредставитель генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина Пирис написал сегодня на своей странице в Twitter, что информация, полученная из региона, действительно вызывает тревогу.

 

«НАТО полностью поддерживает усилия, направленные на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, что будет способствовать стабильности и процветанию на Южном Кавказе, в регионе, имеющем стратегическое значение для альянса»,- написал Хавьер Коломина Пирис.

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