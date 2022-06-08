Карабахский конфликт «очень устраивал Вашингтон», заявил Нургалиев

Ереван /Медиамакс/. Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев заявил, что карабахский конфликт «очень устраивал Вашингтон».
«Этот конфликт назревал давно, еще с советских времен. И он очень устраивал Вашингтон, как повод для создания напряженности. Урегулировать проблемы в этом регионе Запад не собирался. Он был заинтересован в тлеющих и время от времени вспыхивающих конфликтах, наносящих урон стабильной жизни соседних государств.
Никто, кроме России, не взялся за мирное урегулирование этой проблемы. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, по линии соприкосновения разместились российские миротворцы. Сегодня Россия предпринимает активные усилия по созданию условий для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном», - заявил Нургалиев в интервью «Российской газете».
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