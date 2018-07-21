Премьер-министр Армении готов вести переговоры с президентом Азербайджана

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил сегодня такое решение карабахской проблемы, которое будет «неприемлемым для нашего народа».

«В Армении не может быть правительства, которое примет такое решение»,- сказал премьер, выступая сегодня на пресс-конференции.



Отвечая на вопрос, является ли для него допустимой формула «территории в обмен на статус», Никол Пашинян сказал:



«А для Азербайджана такое решение приемлемо? Почему мы обсуждаем нашу готовность идти на компромиссы, если Баку не демонстрирует такой готовности? Если мы получим подобный сигнал от Азербайджана, тогда будем всем народом обсуждать степень допустимых компромиссов».



Комментируя свои заявления о необходимости участии Арцаха в переговорном процессе, премьер сказал, что они не исключают диалога лидеров Армении и Азербайджана.



«Я уже говорил, что готов вести переговоры с президентом Азербайджана и сегодня подтверждаю эту готовность»,- сказал Никол Пашинян. При этом, заметил он, воинственная риторика Азербайджана продолжает оставаться поводом для беспокойства и «без формирования атмосферы доверия мы не можем ожидать положительных результатов».



Премьер сообщил, что вместе с министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном они встречались с бывшим главой МИД Эдуардом Налбандяном для ознакомления с деталями переговорного процесса. Премьер-министр не исключил, что эти встречи могут продолжиться в будущем.



Говоря о своей недавней встрече с первым президентом Армении, Никол Пашинян сказал, что Левон Тер-Петросян желал передать ему информацию, касающуюся переговорного процесса.



«Встреча была очень полезной, но я владел той информацией, которую предоставил Тер-Петросян», -сказал премьер-министр.