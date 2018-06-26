Зограб Мнацаканян: Спекуляции войной неуместны

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта возможно исключительно путем мирных переговоров, при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
«Спекуляции войной и воинственные заявления неуместны и абсурдны. Несоответствие лексикона, направленного на внутреннюю аудиторию и используемого в ходе переговоров, неэффективно. Необходимо иметь за столом переговоров более ответственную и разумную сторону»,- написал министр в Твиттере в ответ на воинственные заявления азербайджанской стороны.
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