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Зограб Мнацаканян: Спекуляции войной неуместны


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта возможно исключительно путем мирных переговоров, при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Спекуляции войной и воинственные заявления неуместны и абсурдны. Несоответствие лексикона, направленного на внутреннюю аудиторию и используемого в ходе переговоров, неэффективно. Необходимо иметь за столом переговоров более ответственную и разумную сторону»,- написал министр в Твиттере в ответ на воинственные заявления азербайджанской стороны.

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