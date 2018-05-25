691 просмотров

Ереван заявил о важности внедрения механизмов расследования на границе


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Посланник представительства Армении в ООН Мгер Маргарян заявил, что Армения и Нагорный Карабах поддерживают внедрение механизма расследований нарушений режима прекращения огня.

Как сообщают в МИД, об этом он заявил на заседании ООН на тему «Защита гражданских лиц в военных конфликтах». 

 

Мгер Маргарян также подчеркнул важность увеличения мониторинговых возможностей офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ. 

 

Он отметил, что это предоставит международному сообществу возможность определить сторону, ответственную за нарушения перемирия и человеческие жертвы. 

 

Представитель Армении в ООН осудил случаи попрания международного гуманитарного права и подчеркнул, что гражданское население приграничных районов Армении и Нагорного Карабаха периодически подвергается обстрелам со стороны Азербайджана.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Май 24, 2018 17:44
Ереван заявил о важности внедрения механизмов расследования на границе

Политика | Май 24, 2018 17:23
Премьер-министр Армении заявил о важности внеочередных выборов

Нагорный Карабах | Май 24, 2018 16:57
Алиев обвинил Армению в «фашизме»
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018, Subscribe