Ереван заявил о важности внедрения механизмов расследования на границе

Ереван/Медиамакс/. Посланник представительства Армении в ООН Мгер Маргарян заявил, что Армения и Нагорный Карабах поддерживают внедрение механизма расследований нарушений режима прекращения огня.

Как сообщают в МИД, об этом он заявил на заседании ООН на тему «Защита гражданских лиц в военных конфликтах».

Мгер Маргарян также подчеркнул важность увеличения мониторинговых возможностей офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ.

Он отметил, что это предоставит международному сообществу возможность определить сторону, ответственную за нарушения перемирия и человеческие жертвы.

Представитель Армении в ООН осудил случаи попрания международного гуманитарного права и подчеркнул, что гражданское население приграничных районов Армении и Нагорного Карабаха периодически подвергается обстрелам со стороны Азербайджана.