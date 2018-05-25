Ереван заявил о важности внедрения механизмов расследования на границе

Ереван/Медиамакс/. Посланник представительства Армении в ООН Мгер Маргарян заявил, что Армения и Нагорный Карабах поддерживают внедрение механизма расследований нарушений режима прекращения огня.
Как сообщают в МИД, об этом он заявил на заседании ООН на тему «Защита гражданских лиц в военных конфликтах».
Мгер Маргарян также подчеркнул важность увеличения мониторинговых возможностей офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ.
Он отметил, что это предоставит международному сообществу возможность определить сторону, ответственную за нарушения перемирия и человеческие жертвы.
Представитель Армении в ООН осудил случаи попрания международного гуманитарного права и подчеркнул, что гражданское население приграничных районов Армении и Нагорного Карабаха периодически подвергается обстрелам со стороны Азербайджана.
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