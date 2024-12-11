Лаша Бакрадзе: Грузия и Армения должны помогать друг другу

Интервью Медиамакс с историком, литературоведом, бывшим директором Музея литературы Грузии Лашей Бакрадзе.
(Интервью было записано в Тбилиси 28 ноября 2024 года - до начала массовых акций протестов в Грузии).
- Как в Грузии на фоне изменений во внешней политике страны воспринимают решение Армении углублять отношения с Европейским союзом?
- В Грузии с большим интересом смотрят на реориентацию Армении. И с большой надеждой. Раньше Грузия была таким «окном в Европу», и я знаю многих армян, которые смотрели с надеждой на Грузию.
После начала войны в Украине, когда «Грузинская мечта» показала свое истинное лицо, примером для Грузии становится Армения - несмотря на ваше сложное геополитическое положение. И даже несмотря на то, что в Армении до сих пор стоят русские солдаты.
Я очень честно и без какой-либо патетики говорю, что мы должны помогать друг другу, чтобы избавиться от российского доминирования и давления. Кроме этого, для Армении очень важно, чтобы Грузия вернулась на проевропейскую орбиту.
Мы должны лучше синхронизировать свои усилиия. К сожалению, в настоящее время это не представляется возможным, потому что сейчас в Грузии очень антизападное правительство.
- Молодые армяне и грузины, к сожалению, мало общаются и мало знают друг о друге. Кажется, что в советское время представители наших народов гораздо больше общались.
- Я всегда очень интересовался Арменией и армянской историей. И часто бывал в Армении. Всегда говорю, что, к примеру, монастыри Ахпат и Санаин в Лори - это величайшие памятники мирового значения.
Должен честно признаться, что помимо того, что многие грузины никогда не бывали в Армении, у нас мало кто имеет представление об армянской культуре, истории, литературе. Разумеется, это на руку только нашим врагам.
Вы упомянули советское время, но я, как историк, считаю, что советское время
в действительности сильно разобщило наши общества.
- Но есть и хорошие примеры. Например, этим летом, когда сборная Грузии впервые в истории играла на чемпионате Европы, очень многие в Армении искренне болели за вашу команду.
- Да, конечно, я знаю об этом. И здесь это ваше отношение было воспринято с очень большой симпатией.
Может, я скажу странную вещь, но Грузии и Армении не хватает той территории, на которой мы живем. В том смысле, что наш потенциал больше того пространства, на котором мы можем его реализовать. Мы часто проявляли себя, когда наши страны входили в состав разных империй. Сегодня Европа и Запад дают нам шанс проявить себя, не становясь частью империй и сохраняя свою идентичность.
С Лашей Бакрадзе беседовал Ара Тадевосян
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