Жан-Франсуа Ратель: Армении следует избежать «рецепта катастрофы»

Интервью Медиамакс с с преподавателем Оттавского университета Жан-Франсуа Рателем

- В феврале, принимая участие в дискуссии «Армения и Грузия на грани» в Карлтонском университете, Вы сказали, что слабая переговорная позиция Армении является ключевым фактором, спсобным еще более затруднить переговоры. Ситуация с тех пор ухудшилась - стороны объявили, что завершили работу над текстом мирного соглашения, но кажется, что Азербайджан не заинтересован в его подписании и выдвигает новые условия.

- Для Армении подписание соглашение как можно скорее, вероятно, является оптимальным подходом, но у азербайджанской стороны есть стимул затягивать

процесс дела и усиливать давление.

Поскольку Азербайджан не испывает давления со стороны международного сообщества, гарантов или посредников, он будет придерживаться этой тактики до тех пор, пока не достигнет определенной точки, в которой они получат то, что ожидают получить. Было бы удивительным, если бы в выигрышном для себя ситуации Азербайджан снизил свои требования.

Так что, к сожалению, в текущей ситуации перспективы для Армении выглядят мрачными.

- Премьер-министр Армении на этой неделе провел телефонный разговор с госсекретарем США, и, согласно сообщению Госдепартаменту, они подчеркнули, что «эскалация в любой форме неприемлема». Можно ли считать это своего рода «месседжем» Азербайджану?

- Думаю, что мы вероятно приближаемся к тонкой красной линии в контексте нарушения Азербайджаном международного права. До сих пор они не испытывали санкций или давления со стороны международного сообщества. Вторжение на юг Армении, вероятно, было бы проблематичным, и возможно госсекретарь Рубио подчеркнул этот аспект.

Но я не согласен с тем, что речь идет о конкретном давлении на Азербайджан. Ни у американской администрации, ни у какого-либо иного правительства нет четкой

позиции в этом вопросе. Нет конкретного механизма для предотвращения использования Азербайджаном других путей давления на Армению, будь то на переговорах, или в отношении военнопленных.

Я не являюсь оптимистом и не ожидаю, что международное сообщество, американское или другие правительства будут готовы действовать, чтобы помешать Азербайджану делать то, что он делает с 2020 года.

- Некоторые армянские эксперты предполагают, что поскольку у администрация США пока нет четкой стратегии в отношении Ирана, она будет всячески стараться избегать появления новых очагов напряженности в регионе.

- В мире происходят различные геополитические изменения - от демократического отката в США до Украины и Ирана. Но общий является то, что Армения всегда находится на заднем плане этих больших дискуссий.

Если мы достигнем урегулирования в Украине, я не уверен, что это сильно изменит положение Армении по отношению к Азербайджану. Это не поставит Армению в лучшую позицию.

Тот факт, что американцы сейчас уделяют больше внимания Ирану, привлекает интерес к региону. Но я не уверен, что это позволит Армении получить больше от мирного соглашения с Азербайджаном. Сегодня ситуацию можно охарактеризовать так: Армения стремится потерять как можно меньше от этого мирного урегулирования. Геополитические события могут поставить Армению в ситуацию, когда она потеряет меньше. Но сегодня я не вижу, чтобы Армения имела поддержку каких-либо крупных игроков, чтобы восстановить баланс на переговорах с Азербайджаном.

- В последнее время я прочитал несколько статей, авторы которых утверждают, что если война в Украине будет остановлена, это позволит России «вернуться» на Южный Кавказ. Я не согласен с мнением о том, что Россия «ушла» с Южного Кавказа, но если такое «возвращение» произойдет, может ли Москва помешать процессу между Арменией и Азербайджаном?

- Не думаю, что Россия способна дестабилизировать Южный Кавказ или принудить к тем или иным действиям. У России может быть такое желание, но не соответствующие ресурсы. Согласен с вами - Россия никогда не покидала Южный Кавказ, но в то же время у нее нет сегодня больших возможностей для военного влияния.

Мы увидели в Сирии и в Африке, что способность России проецировать силу за пределами своих прямых границ является довольно ограниченной.

- Турецкие журналисты недавно посетили Армению, КПП «Маргара» на армяно-турецкой границе был открыт на 10 дней для доставки гуманитарных грузов из Еревана в Алеппо. Это были очень незначительные шаги, но даже они создали много шума в Азербайджаном. Как Вы думаете, может ли Турция предпринять более смелын шаги?

- Турция будет максимально использовать свой переговорный процесс с Арменией, чтобы обеспечить лучшую сделку для Азербайджана.

Армения находится в ситуации, когда все взаимосвязано. И каждый раз, когда появляется дополнительный элемент, он еще более ослабляет позиции Армении в в переговорном процессе. Будь то отношения с Азербайджаном, необходимость подписать мирное соглашение как можно скорее, позиция Турции, потенциальное окончание войны в Украине, изоляция Армении - ни один из этих факторов, к сожалению, не укрепляет позицию Армении.

После 1994 года в отношениях между Арменией и Азербайджаном всегда был баланс между преимуществами и недостатками. Обе стороны обладали картами на переговорах. Сегодня ситуация иная.

Поэтому я не думаю, что Турция пойдет на нормализацию отношений с Арменией, пока не будет достигнута соглашение с Азербайджаном. И Азербайджан чувствует, что может наращивать свои требования, а Армения не в состоянии предотвратить это.

- Конечно, Вы не можете давать советов правительству Армении, но как вы думаете, что можно сделать? Вы уже назвали ситуацию «мрачной», но видите ли вы какое-либо пространство для маневра у Армении?

- Действительно, моя работа не давать советы, а анализировать ситуацию.

Но для меня есть два очень важных момента. Я разочарован, но я понимаю тот факт, что Армения отказалась или собирается отказаться от многих судебных разбирательств в Международном суде правосудия и Международном уголовном суде. Для меня это «красный флаг». Я понимаю, что армянской стороне пришлось пожертвовать этим, но в долгосрочной перспективе это будет очень дорого стоить.

Что нужно сохранить? Полный контроль Армении над собственным суверенитетом. Идея открыть дверь для совместной опеки над коридором, при которой Армения отказалась бы от части своего суверенитета, пусть даже минимально, является самым важным «красным флагом» для меня, «красной линией», которую я бы никогда не стал пересекать.

Если Армения хочет выжить, сохранение суверенитета является священным. Суверенитет в регионе - это то, что сохраняет Армению такой, какая она есть. И если ей придется даже немного уступить в отношении своих границ, в отношении коридора в южной Армении, это станет рецептом катастрофы. Это создаст прецедент и приведет к появлению «троянского коня» в вопросе выживания Армении в долгосрочной перспективе.

С Жан-Франсуа Рателем беседовал Ара Тадевосян