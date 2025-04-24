Танер Акчам: Каждое поколение имеет право переосмысливать свое отношение к истории

Историк и социолог Танер Акчам родился в турецкой провинции Ардаган в 1953 году. Он начал интересоваться политикой в раннем возрасте. Будучи главным редактором студенческого политического журнала, он был арестован в 1976 году и приговорен к 10 годам заключения. Amnesty International признала его узником совести. Год спустя он бежал в Германию, где получил политическое убежище.

В 1988 году он стал научным сотрудником в Гамбургском институте социальных исследований. Его первой исследовательской темой была история политического насилия и пыток в поздней Османской империи и ранней Турецкой Республике.

Танер Акчам получил докторскую степень в 1995 году в Ганноверском университете с диссертацией на тему «Турецкое национальное движение и геноцид армян на фоне военных трибуналов в Стамбуле между 1919 и 1922гг.».

Директор Медиамакс Ара Тадевосяном беседовал с Танером Акчамом в Ереване 23 апреля 2025 года.

- Вы недавно опубликовали статью в The Armenian Mirror Spectator «Размышления в темные времена: конец традиции и кризис исследований Холокоста и геноцида», в которой, в частности, пишете: «Исследования Холокоста и геноцида переживают глубокий моральный и интеллектуальный коллапс. В его основе лежит кризис исследований Холокоста, вызванный действиями Израиля в Газе. Он обусловлен неспособностью — или нежеланием — значительной части ученых и учреждений, занимающихся Холокостом, занять позицию. Некоторые даже зашли так далеко, что прямо или косвенно поддерживают эти действия».

Является ли это проблемой для ученых и академиков, или это должно беспокоить и «обычных» людей?

- Думаю, что обычные люди тоже должны беспокоиться, и во второй части моей статьи я обратился к этой проблеме, которую называю кризисом цивилизации. Наш подход к насилию на протяжении всей истории человечества претерпел важные изменения в период Просвещения. До Просвещения насилие, массовые злодеяния и убийства сотен тысяч людей не были большой проблемой. Древние цари возводили памятники в честь своих деяниях. Возможно, вы знаете, что Дарий воздвиг памятник, свидетельствующий о том, что он убил много армян. С Просвещением наше отношение к насилию полностью изменилось. Мы стали считать его ненормальным и разработали определенный моральный и этический кодекс.

Но сегодня мы вернулись в древний период. Я привел несколько примеров в своей статье. Один из них - недавние заявления президента США Трампа. Они даже создали короткий видеоклип о Газе, где с гордостью представили происходящий геноцид как прекрасный девелоперский проект. Это действительно тревожно.

Сегодня на Западе люди порой наблюдают за истреблением группы людей с воодушевлением и проявлением поддержки. Это что-то совершенно новое и очень страшное. Мы переживаем глубокий моральный кризис человечества.

- Многие скажут, что наивно ожидать другого подхода сегодня, когда международные отношения часто напоминают «джунгли», в которых сила подавляет принципы, а «международное право» стало пустыми словами. Можем ли мы ожидать моральных принципов от политиков в такой ситуации?

- После Второй мировой войны мы создали международную систему, основанную на верховенстве закона. Это понимание доминировало в Западном полушарии. Когда в Европе критикуют Турцию, то говорят о демократии, правах человека и так далее. Запад верил, что является чемпионом в вопросе универсальных моральных ценностей. И теперь они дискредитировали их. Конечно, вы можете сказать, что в таком отношении Запада нет ничего нового. То же самое творилось в 16-м, 17-м, 18-м веках в Латинской Америке или в Африке.

Но по крайней мере после Второй мировой войны они разработали Конвенцию о геноциде, Конвенцию о правах человека, Международный уголовный суд. И Запад верил, что построил свою легитимность на этих международных нормах. Сегодня они разрушили все это своими собственными руками, открыто поддерживая геноцид в Газе. Возьмите в качестве примера Германию, которая подавляет любые идеи, критикующие политику Израиля.

- Мы беседуем накануне 110-й годовщины Геноцида армян. 10 лет назад столетие Геноцида широко обсуждалось в мире. Сегодня уровень внимания и участия заметно снизился. Вы считаете, что это, в некотором смысле, естественно? Может, люди и политики считают, что они воздали дань уважения десять лет назад и этого было достаточно?

- Столетие Геноцида армян стало важным поворотным моментом. После 2015 года Турция поняла, что Геноцид армян не является для них большой международной проблемой. Хотя бы потому, что признание Геноцида Соединенными Штатами было сугубо символическим жестом, не имевшим каких-либо последствий.

Есть и другой фактор. Турецкая поговорка, которая, как мне говорили, происходит от армян, гласит: «Каждый человек сожалеет лишь о собственном сыне». Люди не так чувствительны к тому, что происходит с другими. Армяне, оставшиеся в одиночестве в карабахском вопросе, находятся в таком же положении, как и палестинцы, оставшиеся в одиночестве в своей собственной ситуации.

- Я думаю, что есть и другой фактор: нынешнее правительство Армении не особенно заинтересовано в продвижении международных инициатив, связанных с Геноцидом армян. Министр иностранных дел Армении публично заявлял, что это более не является приоритетом во внешней политике страны. И я думаю, что это повлияло на то, как международное сообщество реагирует сегодня на проблему Геноцида армян.

Армянская оппозиция утверждает, что правительство начинает ставить под сомнение Геноцид армян «во имя» нормализации отношений с Турцией. Наблюдая со стороны, видите ли вы такую опасность?

- Я читал некоторые заявления премьер-министра Армении Пашиняна и не нашел в них ничего, что могло бы отрицать исторический факт. Возможно, это была новая интерпретация. И моя реакция такова: каждое поколение имеет право переосмысливать свою позицию по отношению к истории.

Это нормальное явление. История не является чем-то, что должно оставаться полностью неизменным. Факт всегда есть, но мы конструируем истории, и они могут меняться с годами. Каждое поколение переосмысливает историю в соответствии с тем, в какой ситуации оно находится, как смотрит на себя и свое прошлое.

Поэтому для меня призыв о переосмыслении подхода к Геноциду армян является легитимным. Вы можете различаться в подходах по этому вопросу, иметь разные мнения. Именно так я понимаю некоторые заявления Пашиняна.

Позвольте мне упомянуть другой важный аспект. Мы должны избегать соблазна делать историю оружием. Это очень опасный способ заниматься политикой. Цепляться за геноцид армян и делать его оружием - это не спасение. Это не спасет вас от совершения чего-то неправильного. Главный вопрос заключается в том, как вы размещаете историческое событие в вашем сегодняшнем подходе к миру и к себе. Так что я предложил бы не делать этот вопрос оружием, агрессивно используя его против других, а действительно серьезно подумать о том, как мы помещаем исторический факт геноцида в отношения друг с другом.

- Да, но разговор, как и танго, требует двоих. И когда дело доходит до Турции, и вы знаете это лучше, чем кто-либо, она не готова к какому-либо разговору на эту тему, потому что они говорят – геноцида не было.

- Я имел в виду разговор в пределах Армении - между различными группами в Армении. Разговор о прошлом и о том, что это могло бы означать в сегодняшней ситуации. Насколько мне известно, ни одно из правительств Армении не делало вопрос геноцида предусловием для нормализации отношений с Турцией. И это не изменилось, насколько мне известно.

Проблема Турции с Арменией - не в признании геноцида. Проблема Турции с Арменией сегодня - это только Азербайджан. У Турции очень сильные экономические и политические связи с Азербайджаном, и мне кажется, что сегодня именно Азербайджан определяет отношение Турции к Армении.

C Танером Акчамом беседовал Ара Тадевосян