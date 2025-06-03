Алексей Муравьев: Мы хотим сделать арменистику модным и престижным направлением

В середине мая мы писали, что Институт стран Азии и Африки (ИСАА) Московского государственного университета (МГУ) объявляет набор студентов по программе бакалавриата с углублённым изучением арменистики.

Медиамакс попросил заведующего кафедрой стран Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ Алексея Муравьева рассказать об инициативе подробнее.

- Наша кафедра существует с 2008 года. Тогда и был сделан первый набор в армянскую группу. Найти в Москве специалистов, которые могли бы преподавать современный армянский язык, было не очень сложно. Но были проблемы со специалистами по древнеармянскому языку (грабару), армянской культуре - начиная с древних времен и до наших дней, политическим процессам. Поэтому тогда основной акцент делался на изучении современного языка. Кстати, выпускница первого набора Ануш Маргарян сейчас работает у нас.

Два года назад, когда я возглавил кафедру стран Центральной Азии и Кавказа, у меня родилась идея создать полноценное арменоведческое направление. Мне было интересно создать комплексную программу, поскольку я являюсь специалистом по истории христианского Востока.

Руководство ИСАА в лице директора Алексея Маслова пошло навстречу и с большим энтузиазмом восприняло мою идею, и вот теперь мы ее пытаемся воплотить в жизнь.

- Думаю, что Ваша инициатива очень своевременна, поскольку после распада СССР прошло почти 35 лет, за которые в Армении и России родились и выросли поколения, у которых нет «общего советского прошлого». И, как мне кажется, для очень многих в России современная Армения - своего рода «терра инкогнита». Что касается Армении, то отношение к России претерпело существенные изменения после Второй Карабахской войны 2020 года.

- Во-первых, мы хотим открыто зафиксировать, что политика с опорой только на общее советское прошлое вряд ли может быть эффективной. Действительно, новые поколения многое воспринимают иначе, ситуация меняется.

Вы правы в том, что Вторая Карабахская война имеет далеко идущие последствия и отразилась в том числе на отношениях наших стран. Наверное, армяно-российским отношениям нужна условная «перезагрузка».

Третий момент, который я хотел бы подчеркнуть: говоря об арменистике, мы имеем ввиду изучение не только Республики Армения, но и армянской диаспоры, особенно общин, которые играли и играют важную роль во многих странах Востока и, в частности, Ближнего Востока.

- Кто ваши потенциальные абитуриенты?

- Первый «уровень» это, конечно, представители российского армянства, которые в той или иной степени потеряли связь с родным языком, со своими корнями. Мы обсуждали это с главой Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской Церкви Архиепископом Езрасом.

Но нам, конечно, хотелось бы создать традицию изучения арменистики русскими. Напомню, что братья Лазаряны в 1815 году основали в Москве Институт восточных языков (Лазаревский институт), где учились представители самых разных национальностей, многие из которых стали выдающимися востоковедами. В свете этой традиции мы хотим, чтобы арменистика стала в хорошем смысле модным, престижным и важным направлением, в которое молодые люди стремились так же, как стремятся в иранистику или в японоведение. Большой интерес к японоведению, который был в Советском Союзе и отчасти продолжается и сегодня, в каком-то смысле был плодом определенного рода интеллектуальной моды. Мы хотим показать, что армянская культура и армянская история обладают не меньшей, а, на мой взгляд, даже большей глубиной, чем японская.

Арменистика можем стать передовым направлением изучения Востока. Я всегда подчеркиваю, что хотя армянская и грузинская культуры - это, безусловно, части большого европейского христианского континуума, но это части именно христианского Востока.

- Полагаю, вы будете сотрудничать с учеными и преподавателями как из России, так и из Армении.

- Да, безусловно. У нас уже есть договоренности с арменоведами, которые работают в системе Российской академии наук. Мы заключили договор о партнерстве с Ереванским государственным университетом (ЕГУ), не так давно встречались с ректором ЕГУ и деканом факультета востоковидения. ЕГУ - наш главный партнер в Армении, и мы рассчитываем, что его преподаватели будут в той или иной форме задействованы в наших образовательных и исследовательских процессах.

С Алексеем Муравьевым беседовал Ара Тадевосян