Дмитрий Тренин: «Россия готова к новому формату отношений с Арменией» - Mediamax.am

exclusive
460 просмотров

Дмитрий Тренин: «Россия готова к новому формату отношений с Арменией»

Дмитрий Тренин
Дмитрий Тренин

Фото:


Интервью Медиамакс с профессором-исследователем факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, ведущим научным сотрудником Центра международной безопасности Национального исследовательскога института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Дмитрием Трениным. Дмитрий Тренин был директором Московского центра Карнеги в 2008-2022 гг.

 

- В статье «Союзническая политика России: что делать и что менять?», написанной Вами в конце августа 2020 года, примерно за месяц до войны, Вы писали, что ценность Армении для России не слишком велика. Можно ли говорить о том, что после поражения в войне 2020 года значимость Армении еще более сократилась?

 

- Думаю, прежде всего изменилась не столько Армения, сколько общая ситуация в регионе. Изменения внутри Армении, скорее, стали следствием того, что произошло во время войны и того, что поменяло расклад сил на Южном Кавказе.

 

Сегодня позиция России не только в Армении, но и в целом на Южном Кавказе изменилась.

 

Не могу сказать, что для России произошла какая-то катастрофа, но во всяком случае, изменения серьезные. Сегодня на Южном Кавказе Турция, наверное, является более значимым игроком, чем Россия. Кроме того, особенно в условиях войны на Украине, западные страны, прежде всего, Соединенные Штаты и отчасти Великобритания, стали придавать гораздо большее значение постсоветскому пространству в том случае, когда от войны 2020 года они дистанцировались. Вообще, эта война для западного политического класса и, в целом, для западного общества была какой-то очень периферийной – о ней мало писали, мало говорили и думали. Но сейчас, после того как Россия вовлеклась в украинскую историю, с точки зрения Запада создалась возможность и необходимость расширить линию геополитического давления с выходом на Кавказ, в Среднюю и Центральную Азию.

 

- В той же статье Вы писали: «Главная ценность позиции в Армении - в возможности поддержания относительной стабильности в Закавказье, баланса между Азербайджаном и Арменией, сдерживания амбиций Турции». Сегодня этого баланса более не существует.

 

- Собственно, и Россия не может больше играть в эту игру. Россия имела возможность на протяжении многих лет выступать в качестве балансира и считала, что может, как это делают американцы на Ближнем Востоке, продавать оружие одним и другим, контролировать ситуацию в зоне потухшего или замороженного конфликта и тем самым сохранять свою позицию на Южном Кавказе, не допускать туда региональные державы, такие, как Турция, и мировые державы - такие как Соединенные Штаты или даже Китай. Сейчас у России такой возможности нет, соответственно, ни о каком балансе между Азербайджаном и Арменией речь идти не может.

 

В то же время, в интересах России, чтобы было найдено решение проблемы армяно-азербайджанских отношений. Мир создает для России больше возможностей, чем война. Если раньше можно было говорить, что Россия извлекала из этого конфликта некоторую выгоду, хотя я думаю, что это не совсем так, то сейчас она надеется на то, что мирное урегулирование создаст некоторые условия. Прежде всего, путем активизации экономических отношений, появления новых транспортных возможностей, в том числе, через территорию Армении. Надо иметь в виду и то, что в последнее время несколько потеплели отношения России и Грузии. Это тоже интересный фактор.

 

- Насколько справедливо мнение, что судьба Южного Кавказа решается вовсе не в самом регионе, а на Украине? В том смысле, что после начала войны на Украине Россия не хочет или не может играть ту роль, которую играла в первой послевоенной фазе.

 

- Я согласен с этой точкой зрения. Но когда мы говорим, что все зависит от исхода, то  предполагаем, что исход где-то близок. А исход очень далек, речь идет, скорее всего, о годах. Конфликт на Украине может на какое-то время замереть на какой-то линии, но это не изменит состояния гибридной войны между Россией и Западом. Ситуация будет оставаться в подвешенном состоянии без явного окончательного результата на протяжении длительного времени.

Дмитрий Тренин Дмитрий Тренин

 

Очевидно, что приоритеты сейчас очень сильно изменились, приходится мобилизовывать ресурсы на наиболее важных направлениях. Той роскоши, которая была у российской внешней политики, уже не будет.

 

- И необходимость все больше учитывать интересы Турции в регионе для России будет только расти?

 

- Конечно, Турция для России остается очень важной страной, и необходимость учитывать турецкие интересы, конечно, сохраняется. Еще я бы добавил, что у России есть очевидные интересы в Азербайджане, и они выросли: я имею в виду коридор Север-Юг, это также одна из связующих нитей между Россией и экономикой стран Ближнего и Среднего Востока, Индии, Ирана. Для России это тоже имеет стратегическое значение. В условиях, когда Европа перестала быть главным экономическим партнером России, с Азербайджаном приходится взаимодействовать теснее. Значение Армении как военного форпоста в отношении Турции в нынешних условиях гораздо меньше. Это не значит, что Россия перестала интересоваться Арменией и хотела бы закрыть это «бесперспективное направление». Ничего подобного нет. Есть готовность работать с правительством, которое существует в Армении, понимая его устремления и его ограничения.

 

- У многих в Ереване возникает вопрос: в свете той тяжелой ситуации, в которой находится Армения и роста значимости Турции и Азербайджана для Москвы, что может сделать Армения, чтобы, если говорить языком бизнеса, получить конкурентные преимущества и стать более интересной для России?

 

- Повторю, что у России нет стремления сокращать свое присутствие в Армении. Армения сегодня не «ноша», не «балласт». Для России важно в нынешних условиях сохранить союзнические отношения с Арменией через ОДКБ, через ЕАЭС. Для этого нужно, чтобы отношения были более прагматичными. Есть момент, который если не тревожит российскую сторону, то несколько напрягает. Это та обида, которая существует в отношении России в армянском обществе. Я считаю, что Россия не заслужила такой критики. От России требуют, чтобы она, условно говоря, впрягалась за Армению, в то время, как Армения не собирается особенно сильно впрягаться за Россию. Такие моменты напряженности, на мой взгляд, можно существенно уменьшить в случае более прагматичных, более открытых и более честных отношений. Думаю, что в России, в принципе, готовы к такому новому формату отношений, которые бы не были отношениями патрона и клиента, как это многим виделось и в Москве и Ереване, а отношениями двух стран, связанных общими интересами, историческими и демографическими связями.

Дмитрий Тренин Дмитрий Тренин

 

Вы говорите о тяжелом положении Армении. Россия ведь тоже в очень тяжелом положении, на нее навалилось огромное количество санкций и других форм давления со стороны Запада. В России довольно непростая ситуация, ей приходится вести гибридную войну против коллективного Запада, и хотелось бы, чтобы российские партнеры и союзники понимали это, и, если угодно, входили бы в наше положение. Точно так же, как Россия входит в положение Армении. Россия не стала препятствовать выбору армянского народа в 2018 году, она согласилась жить с тем правительством, которое выбирает армянский народ. Что бы Путин не думал о пресловутых «соросятах», он работает с Николом Пашиняном и работает довольно плотно.

 

- Вы упомянули ОДКБ, которая вместо того, чтобы выступать в роли гаранта безопасности Армении, сегодня фактически является одним из главных раздражителей в армяно-российских отношениях.

 

- Я отчасти поспорил бы с этим, сказав, что от ОДКБ пользы для Армении немного, но ведь ОДКБ особенно и не заставляет Армению что-то делать. Члены ОДКБ - формальные союзники России, но в условиях, когда Россия фактически ведет войну с коллективным Западом, они занимают нейтральную позицию. И в России это принимают как факт, никто не требует распустить ОДКБ или призвать страны ОДКБ сплотиться вокруг России. Россия в этом смысле действует очень адаптивно, понимая, что можно требовать от своих союзников, а чего требовать нельзя. Это не идеальный инструмент, безусловно, но это та ноша, которая не тянет. Да, и не сильно помогает. Но выход из ОДКБ сопряжен с ненужными потерями и может быть совершенно некомпенсируем. Ну, будет Армения вне ОДКБ, что это значит? Она станет членом НАТО? Нет, не станет. Откажется от двусторонних военных отношений с Россией? Как я понимаю, нет, хотя, очевидно, есть круги, которые требуют ухода российских сил. Хорошая альтернатива для Армении не просматривается. Конечно, Армения сама определяет свою судьбу, свой военно-политический статус, но нужно смотреть на ситуацию с разных сторон и абстрагироваться от эмоций. У нас в России тоже сейчас много эмоций, не связанных с Кавказом и с Арменией. Это тоже надо иметь в виду.    

 

С Дмитрием Трениным беседовал Ара Тадевосян

 

Данное интервью подготовлено в рамках совместного проекта с Tufenkian Foundation.

 

 

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Новые интервью

Интервью | Июль 12, 2023 23:05
Дмитрий Тренин: «Россия готова к новому формату отношений с Арменией»

Интервью | Июль 9, 2023 22:23
Федор Лукьянов: Карабах стал символом как начала, так и конца постсоветского периода

Интервью | Июнь 13, 2023 18:00
Александр Архангельский: «Позиция России вызывает в Армении обиду»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023