Стефан Майстер: Интерес Германии к поддержке деятельности ЕС на Кавказе растет

Интервью Медиамакс с руководителем Программы Международного порядка и демократии в Германском совете по иностранным делам (DGAP) Стефаном Майстером.

Стефаном Майстер был одним из модераторов встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с экспертным сообществом Германии, состоявшейся 2 марта в DGAP.

- В армянской прессе можно встретить публикации о том, что визит Пашиняна в Берлин был «прорывным» и что Германия «вступает в игру» на Южном Кавказе. Есть какие-то основания полагать, что рабочий визит премьер-министра Армении был чем-то из ряда вон выходящим?

- Думаю, этот визит следует рассматривать в рамках растущего интереса Германии к поддержке деятельности ЕС на Южном Кавказе и конкретно в Нагорном Карабахе и между Арменией и Азербайджаном.

Также президент Азербайджана Алиев планирует приехать на следующей неделе в Берлин, и канцлер и министерство иностранных дел Германии проявляют больше интереса к региону.

Я бы не сказал, что это «прорыв» или некий шаг к большему участию Германии в регионе, но в крупных государствах-членах ЕС растет понимание того, что нам нужно больше взаимодействовать с постсоветскими регионами, поскольку Россия ослаблена войной на Украине.

Я бы не ожидал каких-то больших инициатив от Германии, у которой слишком много других приоритетов, кроме большей поддержки ЕС на переговорах, в процессах разминирования и улучшения ситуации на местах.

Фото: пресс-служба правительства Армении

Кроме того, обсуждаются дополнительные инвестиции и экономическое вовлечение Германии.

- В нашем последнем интервью Вы говорили, что “ЕС должен продолжать интернационализировать конфликт, настаивая на создании наблюдательской миссии ЕС между обоими государствами до тех пор, пока соглашение о границе не будет подписано”. Считаете ли Вы решение об отправке в Армению миссии из 100 человек сроком на 2 года действенным шагом в этом направлении?

- Это важный шаг для обеспечения большей прозрачности в случае эскалации на границе и предотвращения нападений с азербайджанской стороны. Это шаг к более активному вовлечению ЕС в конфликт, что является положительным моментом. Но этого недостаточно. ЕС необходимо перейти от роли посредника к роли переговорщика и более концептуально работать со сторонами конфликта по ключевым вопросам.

- МИД России несколько раз на разных уровнях выражал неудовольствие отправкой миссии ЕС, а в одном из заявлений содержалась даже скрытая угроза. Как вы думаете, может ли российская сторона предпринять реальные действия против наблюдателей ЕС?

- Я думаю, что таким образом Россия демострирует свое неудовлетворение более активным вовлечением ЕС, поскольку она теряет свою доминирующую роль в качестве «переговорщика» в конфликте. Но я не думаю, что Россия пойдет на эскалацию с миссией наблюдателей ЕС. Они не заинтересованы в эскалации, потому что это свяжет войска и энергию, которые нужны Москве для Украины. Могут быть провокации, но на данный момент я не ожидаю чего-то большего от российской стороны.