Стефан Майстер: «ЕС должен стать более активным игроком в поиске соглашения по Карабаху»

Интервью Медиамакс с руководителем Программы Международного порядка и демократии в Германском совете по иностранным делам (DGAP) Стефаном Майстером.

- В своей статье «Смена парадигмы: отношения между ЕС и Россией после войны на Украине» вы пишете, что ЕС должен проявлять большую вовлеченность, чтобы помочь Армении сохранить свой суверенитет и оставаться на пути демократизации и реформ. Какие реальные шаги вы бы предложили сделать лидерам ЕС?

- Нужно большее, чем содействие контактам между Арменией и Азербайджаном. ЕС должен стать более активным игроком в поиске мирного соглашения по Карабаху и соглашения о делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Это означает, что ЕС должен продолжать интернационализировать конфликт, настаивая на создании наблюдательской миссии ЕС между обоими государствами до тех пор, пока соглашение о границе не будет подписано. ЕС должен предложить отправить в Нагорный Карабах своих миротворцев вместо российских.

Но для этого ЕС должен развивать рычаги воздействия на Азербайджан, предлагая легитимировать соглашения с Арменией, если они будут отвечать интересам обеих сторон, предлагая больше инвестиций для транзита из Каспийского в Черное море и для восстановление возвращенных территорий. Но эти предложения следует делать только в том случае, если Азербайджан предоставит гарантии безопасности и соблюдения прав человека для карабахских армян, согласится на признание границы с Арменией и на транзитный маршрут в Нахичевань, не подрывающий суверенитет армянского государства.

Россия не может обеспечить международную легитимацию ни одному соглашению, а ЕС может. Кроме того, он должен использовать свое экономическое влияние на Турцию, чтобы поддержать соглашение между Ереваном и Анкарой об открытии границы.

- В Армении многие считают, что ЕС не будет оказывать Армении реальную помощь, поскольку роль Азербайджана, как поставщика нефти и газа, сильно возросла после начала Россией войны на Украине и введения санкций. ЕС также фактически закрывает глаза на нарушения прав человека в Азербайджане.

- Объемы газа и нефти, которые Азербайджан может дополнительно поставить, очень ограничены. Азербайджан более важен как страна для транзита газа и нефти из Казахстана и, возможно, Туркменистана. Но это потребует времени, а Россия будет пытается помешать. Я бы не стал переоценивать визит Урсулы фон дер Ляйен в Баку, потому что это был не стратегический визит, решение о котором прнималось государствами-членами и институтами, а самой фон дер Ляйен, которая хотела усилить свой авторитет в вопросах диверсификации энергетики. Но, в любом случае, замалчивание проблем с правами человека является проблематичным, и есть необходимость более четких формулировок со стороны ЕС.

- В Армении (на границе с Азербайджаном) временно размещена гражданская наблюдательская миссия ЕС. Как вы оцениваете ее эффективность и следует ли, на ваш вгляд, продлить сроки ее размещения?

- Это первый шаг к интернационализации конфликта, который обеспечивает большую прозрачность и предотвратил возможные атаки Азербайджана. Я думаю, что работу миссию следует продлить до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о границе и согласованы другие нерешенные вопросы. На мой взгляд, эта миссия демонстрирует растущую волю ЕС выступать игроком в разрешении конфликта. Нам всегда хочется большего, но это по крайней мере что-то.

- Видите ли вы фундаментальные различия в тех моделях, которые предлагает сторонам ЕС в лице Шарля Мишеля, и России? И может ли соперничество между этими форматами обернуться новыми проблемами для Армении?

- Россия в переговорном формате преследует также свои интересы, а ЕС предлагает формат содействия, который является нейтральным и предоставляет платформу для переговоров без внешнего воздействия. Думаю, Москва воспринимает это как конкуренцию, поскольку теряет влияние на конфликтующие стороны. ЕС старается быть максимально нейтральным, в то же время не слишком провоцируя Россию.

- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что намеченная на 7 декабря встреча с Брюсселе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном не состоится, поскольку «армянская сторона настаивала на участии в ней Эмманюэля Макрона». Как вы думаете, сможет ли Алиев «вытеснить» Макрона из процесса урегулирования?

- Думаю, что роль Макрона в переговорах противоречива, потому что его считают пристрастным - в отличие от Шарля Мишеля, который более нейтрален. Баку не признает Макрона в качестве переговорщика или посредника, и, возможно, имеет смысл отводить ему меньшую роль. Его участие может быть контрпродуктивным и привести именно к тому, что мы видели в данном случае - к срыву встречи.