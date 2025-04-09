Главы МИД Азербайджана и Израиля встретились в Абу-Даби

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Абу-Даби состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Израиля Джейхуна Байрамова и Гидеона Саара.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, «на встрече обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, а также региональная и глобальная ситуация».

«Израильская сторона также была подробно проинформирована о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, а также о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией», - говорится в сообщении.

Гидеон Саар написал после встречи в Х:

«Отношения с Азербайджаном расширяются и охватывают стратегический, дипломатический, экономический, энергетический и другие аспекты. Мы будем продолжать их укреплять и развивать».