Специальный представитель ЕС убеждена, что мирное соглашение обеспечит стабильность - Mediamax.am

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Специальный представитель ЕС убеждена, что мирное соглашение обеспечит стабильность


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдалена Гроно обсудили мирный процесс между Арменией и Азербайджаном.

«Обе стороны подчеркнули важность согласования проекта соглашения «Об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном». Премьер-министр Пашинян подчеркнул приверженность правительства Армении мирной повестке.

 

Магдалена Гроно подчеркнула важность подписания соглашения и выразила уверенность, что оно будет способствовать обеспечению долгосрочного мира и стабильности в регионе.

 

«Стороны обсудили вопросы, связанные с дальнейшим развитием отношений Армения-ЕС и эффективной реализацией демократических реформ, реализуемых в нашей стране при содействии ЕС»,- говорится в сообщении правительства.

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