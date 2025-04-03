Специальный представитель ЕС убеждена, что мирное соглашение обеспечит стабильность

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдалена Гроно обсудили мирный процесс между Арменией и Азербайджаном.

«Обе стороны подчеркнули важность согласования проекта соглашения «Об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном». Премьер-министр Пашинян подчеркнул приверженность правительства Армении мирной повестке.

Магдалена Гроно подчеркнула важность подписания соглашения и выразила уверенность, что оно будет способствовать обеспечению долгосрочного мира и стабильности в регионе.

«Стороны обсудили вопросы, связанные с дальнейшим развитием отношений Армения-ЕС и эффективной реализацией демократических реформ, реализуемых в нашей стране при содействии ЕС»,- говорится в сообщении правительства.