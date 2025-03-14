Алиев обвинил ЕС в попытке «пробраться в Азербайджан» через территорию Армении

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Европейский союз в попытках «пробраться к нам» через Армению.

Как сообщают азербайджанские СМИ, выступая сегодня на открытия Глобального Бакинского форума, Алиев, в частности заявил, что действующая в Армении мониторинговая миссия ЕС «по сути является разведывательной миссией Европейского Союза».

«Они денно и нощно стоят на наших границах, как шпионы высматривая удобные лазейки, чтобы пробраться к нам. В нашем распоряжении есть достаточно разведывательных данных», - добавил Ильхам Алиев.