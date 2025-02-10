ЕС требует от Армении присоединения к санкциям, утверждают в Москве

Ереван /Медиамакс/. Политику Запада на Южном Кавказе в Москве считают «абсолютно деструктивной»,

«Она нацелена не на стабилизацию положения в этом стратегически важном регионе для России, а на то, чтобы и с этого фланга попытаться «внести вклад» в нанесение нам стратегического поражения», - сказал заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью газете «Известия».

Говоря о том, может ли сближение Еревана с ЕС повлиять на отношения России и Армении, российский дипломат отметил:

«Мы и публично, и в диалоге с нашими армянскими друзьями четко обозначили, что одновременное членство в Евразийском экономическом союзе и в Европейском союзе невозможно».

Комментируя начало переговоров между Арменией и Евросоюзом о безвизовом режиме, Галузин сказал:

«Мы видим, что Евросоюз и здесь верен себе - не давая каких-то обещаний и не принимая каких-то серьезных решений в плане безвизовых отношений, уже требует от Армении политической лояльности и присоединения к антироссийским санкциям. И всё это происходит на фоне того, что членство Армении в Евразийском экономическом союзе несет ей ощутимые и весомые долгосрочные блага в виде роста торговли с ЕАЭС и в виде роста инвестиций с пространства ЕАЭС в Армению».