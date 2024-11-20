Мирзоян представил Бербок текущее состояние мирного процесса - Mediamax.am

380 просмотров

Мирзоян представил Бербок текущее состояние мирного процесса


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян представил своей немецкой коллеге Аналене Бербок усилия по доработке проекта мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

В сообщении МИД Армении о встрече министров, состоявшейся в Ереване 19 ноября, говорится, что Арарат Мирзоян «подчеркнул конструктивный подход Армении к разблокированию региональных коммуникаций - важной составляющей как мирной повестки, так и продвижения экономической взаимозависимости с более широкой географией».

 

Арарат Мирзоян и Аналена Бербок также обсудили возможности дальнейшего расширения партнерства между двумя странами, а также широкий спектр вопросов партнерства Армения-ЕС.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Ноябрь 20, 2024 10:47
Мирзоян представил Бербок текущее состояние мирного процесса

Внешняя политика | Ноябрь 19, 2024 15:39
Министр иностранных дел Германии посетит Армению

Внешняя политика | Ноябрь 18, 2024 16:32
Комитет Cовета Европы призвал Азербайджан создать условия для возврашения армян в Карабах
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024