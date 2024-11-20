Мирзоян представил Бербок текущее состояние мирного процесса

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян представил своей немецкой коллеге Аналене Бербок усилия по доработке проекта мирного договора между Арменией и Азербайджаном.
В сообщении МИД Армении о встрече министров, состоявшейся в Ереване 19 ноября, говорится, что Арарат Мирзоян «подчеркнул конструктивный подход Армении к разблокированию региональных коммуникаций - важной составляющей как мирной повестки, так и продвижения экономической взаимозависимости с более широкой географией».
Арарат Мирзоян и Аналена Бербок также обсудили возможности дальнейшего расширения партнерства между двумя странами, а также широкий спектр вопросов партнерства Армения-ЕС.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.