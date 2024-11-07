Служба внешней разведки РФ: США толкают Армению к «национальному самоубийству» - Mediamax.am

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Служба внешней разведки РФ: США толкают Армению к «национальному самоубийству»


Глава СВР Сергей Нарышкин
Глава СВР Сергей Нарышкин

Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. США настойчиво толкают Армению к «национальному самоубийству».

Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, которое цитирует ТАСС.

 

«Ради достижения «высокой цели» приобщения к возглавляемому США так называемому цивилизованному сообществу армянский народ, как считают в Вашингтоне, должен будет заплатить отказом от собственных традиций, национальных общественных устоев и отвечающих интересам Армении стабильных торгово-экономических связей со своими ближайшими партнерами из ЕАЭС, которые и обеспечили в последние годы динамичный рост ее экономики», - говорится в сообщении.

 

В Службе внешней разведки России утверждают, что «Вашингтон намерен осуществлять долгосрочную информационно-пропагандистскую кампанию, предусматривающую в том числе дискредитацию перспектив сотрудничества Еревана с Россией, ЕАЭС и ОДКБ».

 

Также отмечается, что «в Госдепартаменте США заметно ускорили работу над комплексом мер по стимулированию активности прозападных структур гражданского общества в Армении».

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