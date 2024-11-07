Ереван /Медиамакс/. США настойчиво толкают Армению к «национальному самоубийству».

Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, которое цитирует ТАСС.

«Ради достижения «высокой цели» приобщения к возглавляемому США так называемому цивилизованному сообществу армянский народ, как считают в Вашингтоне, должен будет заплатить отказом от собственных традиций, национальных общественных устоев и отвечающих интересам Армении стабильных торгово-экономических связей со своими ближайшими партнерами из ЕАЭС, которые и обеспечили в последние годы динамичный рост ее экономики», - говорится в сообщении.

В Службе внешней разведки России утверждают, что «Вашингтон намерен осуществлять долгосрочную информационно-пропагандистскую кампанию, предусматривающую в том числе дискредитацию перспектив сотрудничества Еревана с Россией, ЕАЭС и ОДКБ».

Также отмечается, что «в Госдепартаменте США заметно ускорили работу над комплексом мер по стимулированию активности прозападных структур гражданского общества в Армении».