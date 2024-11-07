Алиев заявил, что в первый срок Трампа отношения Азербайджана и США «развивались по восходящей линии» - Mediamax.am

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Алиев заявил, что в первый срок Трампа отношения Азербайджана и США «развивались по восходящей линии»


Фото: https://1news.az/


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев «сердечно поздравил Дональда Трампа» с избранием на пост президента США.

В послании Ильхама Алиева говорится:

 

«Ваша убедительная победа на выборах является явным выражением большой поддержки и доверия дружественного американского народа к Вам лично, к Вашему политическому курсу. Азербайджанская Республика придает особое значение всестороннему развитию отношений с Соединенными Штатами Америки.

 

Во время Вашего первого президентского срока Вы уделяли большое внимание укреплению отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и США, устойчивому и последовательному развитию нашего сотрудничества. С удовлетворением хотел бы отметить, что в этот период наше партнерство, основанное на взаимном доверии и поддержке, в том числе наша совместная деятельность в ряде важных областей, в частности, в борьбе с глобальными вызовами и терроризмом, укреплении международного мира и безопасности, обеспечении энергетической безопасности Европы, характеризовались динамичным развитием по восходящей линии. Хотел бы особо подчеркнуть Вашу постоянную решительную поддержку энергетической стратегии Азербайджана.

 

Используя огромный потенциал нашего взаимодействия с Соединенными Штатами, мы полны решимости еще больше расширять и углублять наше двустороннее партнерство во всех сферах, в том числе в политической, экономической, энергетической областях, в сфере безопасности, зеленого и цифрового перехода и других направлениях. Верим, что во время Вашего нового президентского срока отношения между Азербайджаном и Соединенными Штатами еще больше укрепятся, будут определены новые отрасли сотрудничества.

 

Азербайджан и впредь продолжит деятельность, направленную на укрепление мира и безопасности на Южном Кавказе.

 

Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути укрепления дружественных отношений между Азербайджаном и США, продвижения партнерства, основанного на национальных интересах наших стран, в том числе на интересах национальной безопасности».

 

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