Байрамов заявил о «серьезном прогрессе» на переговорах с Арменией

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что в процессе переговоров по мирному соглашению с Арменией «наблюдается серьезный прогресс».

Как сообщает агентство Trend, Байрамов сказал об этом в телефонном разговоре с государственным министром Великобритании Стивеном Даути.

Медиамакс отмечает, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сегодня, в свою очередь, заявил в парламенте:

«Я хочу сказать с осторожным оптимизмом, что в ближайшем будущем мы сумеем договориться по одному-двум оставшимся пунктам и иметь полностью согласованный мирный договор».