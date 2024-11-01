Байрамов заявил о «серьезном прогрессе» на переговорах с Арменией - Mediamax.am

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Байрамов заявил о «серьезном прогрессе» на переговорах с Арменией


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что в процессе переговоров по мирному соглашению с Арменией «наблюдается серьезный прогресс».

Как сообщает агентство Trend, Байрамов сказал об этом в телефонном разговоре с государственным министром Великобритании Стивеном Даути.

 

Медиамакс отмечает, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сегодня, в свою очередь, заявил в парламенте:

 

«Я хочу сказать с осторожным оптимизмом, что в ближайшем будущем мы сумеем договориться по одному-двум оставшимся пунктам и иметь полностью согласованный мирный договор».

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