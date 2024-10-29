Спикер парламента Азербайджана обвинила Европарламент в давлении на Баку

Ереван /Медиамакс/. Председатель Милли меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова обвинила Европарламент в попытке использования предстоящей 11-22 ноября в Баку конференции COP29 в качестве «орудия политического давления на страну».

Как сообщает ТАСС, Гафарова отметила, что «изменения климата являются глобальной проблемой, решение которой требует единства, однако этот вопрос используется для пропаганды повестки, направленной против Азербайджана».

Он выразила сожаление, что «Европарламент превратился в инструмент в руках сил, ведущих враждебную и клеветническую кампанию против Азербайджана».

24 октября Европейский парламент принял резолюцию по Азербайджану, в которой, в частности, содержится призыв к лидерам ЕС использовать конференцию COP29 как возможность напомнить Азербайджану о его международных обязательствах в области прав человека.