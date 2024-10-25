Жозеп Боррель выступил с критикой Азербайджана в предверии саммита COP29

Ереван /Медиамакс/. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что саммит COP29 является «возможностью для властей Азербайджана продемонстрировать приверженность своим международным обязательствам в области прав человека».

Боррель заявил об этом 22 октября в своем вступительном слове на пленарном заседании Европейского парламента, посвященном вопросам прав человека, международного права и нормализации отношений.

«Сегодняшние дебаты проходят менее чем за три недели до начала конференции COP29 в Баку. COP29 - это возможность для властей Азербайджана продемонстрировать приверженность своим международным обязательствам в области прав человека. Это возможность обратить вспять тревожную тенденцию последних лет, связанную с сужением пространства для гражданского общества, усилением репрессий в отношении независимых СМИ и инакомыслящих голосов и ростом числа произвольных арестов.

Наша позиция ясна. Правительство Азербайджана должно освободить всех, кто был задержан за реализацию своих основных прав, включая журналистов, правозащитников и политических активистов. Пытки и жестокое обращение абсолютно запрещены международным правом, и любые сообщения о злоупотреблениях должны оперативно и беспристрастно расследоваться», - заявил Верховный представитель ЕС.

«COP29 также является исторической возможностью для достижения мира. Азербайджан и Армения никогда еще не были так близки к преодолению десятилетий конфликта. Конференция станет историческим шансом для Азербайджана и Армении продемонстрировать свою приверженность миру и мобилизовать политическую волю для подписания мирного соглашения. Азербайджан стоит перед важным выбором - как в отношении ситуации с права ми человека в стране, так и мирного процесса со своим соседом», - сказал Жозеп Боррель.