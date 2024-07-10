Саманта Пауэр: Администрация США готова поддерживать программы правительства Армении - Mediamax.am

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Саманта Пауэр: Администрация США готова поддерживать программы правительства Армении


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Администрация США придает важность тесному сотрудничеству с Арменией и готова последовательно поддерживать программы правительства страны.

Как сообщила пресс-служба армянского правительства, об этом сегодня в Ереване на встрече с премьер-министром Николом Пашиняном заявила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.

 

Премьер-министр Армении отметил на встрече, что правительство решительно продолжит последовательные шаги по реализации реформ.

 

«Были затронуты гуманитарные проблемы вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, шаги правительства Республики Армения по их решению, в том числе  -программа жилищного обеспечения. В этом контексте премьер-министр Пашинян подчеркнул важность дальнейшей поддержки со стороны международного сообщества и реализации договоренностей, достигнутых на состоявшейся 5 апреля в Брюсселе встрече высокого уровня Армения-ЕС-США. Собеседники коснулись также вопросов, связанных с армяно-азербайджанским мирным процессом, а также проектом «Перекресток мира» правительства Армении»,- говорится в сообщении пресс-службы правительства.

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