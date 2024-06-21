Армения признала Государство Палестина - Mediamax.am

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Армения признала Государство Палестина


Фото: tvspb.ru


Ереван /Медиамакс/. МИД Армении заявил, что Армения присоединилась к резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, призывающим к немедленному прекращению огня в секторе Газа.

«Катастрофическая гуманитарная ситуация в секторе Газа и продолжающийся военный конфликт сегодня являются одними из первоочередных вопросов международной политической повестки, требующих урегулирования.

 

Республика Армения категорически отвергает нападения на гражданские инфраструктуры, насилие в отношении гражданского населения, захват заложников и пленение гражданских лиц во время вооруженного конфликта, а также присоединяется к требованиям международного сообщества об их освобождении без предусловий.

 

Республика Армения присоединилась к резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, призывающим к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Более того, Республика Армения искренне заинтересована в установлении мира и стабильности на Ближнем Востоке, долгосрочного мира между еврейским и палестинским народами.

 

На различных международных площадках мы всегда выступали за мирное и всеобъемлющее урегулирование палестинского вопроса и продолжаем поддерживать решение израильско-палестинского конфликта на основе принципа «двух государств». Мы убеждены, что это единственный способ гарантировать, что палестинцы и израильтяне смогут воплотить в жизнь свои легитимные устремления.

 

На основании вышеизложенного Республика Армения подтверждает свою приверженность международному праву, принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов и признает Государство Палестина», - говорится в заявлении.

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