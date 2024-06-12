Администрация США продолжит поддержку правительства Армении - Mediamax.am

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Администрация США продолжит поддержку правительства Армении


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Администрация США продолжит поддержку правительства Армении для продвижения реформ в различных направлениях.

Пресс-служба правительства Армении сообщает, что об этом сегодня на встрече с премьер-министром Николом Пашиняном заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

 

Пашинян подчеркнул важность проведения в Ереване заседания стратегического диалога Армения-США и выразил уверенность, что оно придаст новый импульс развитию и укреплению сотрудничества. Премьер-министр подчеркнул важность эффективной реализации договоренностей, достигнутых на встрече высокого уровня Армения-ЕС-США 5 мая в Брюсселе.

 

Собеседники коснулись обсуждений мирного договора между Арменией и Азербайджаном, процесса демаркации границ на основе Алма-Атинской декларации.

 

«Премьер-министр сообщил, что правительство Армении утвердило программу обеспечения жильем вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха и подчеркнул необходимость поддержки международных партнеров в ее реализации»,- говорится в сообщении.

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