Ереван: Выступление Алиева «торпедирует мирный процесс»

Ереван /Медиамакс/. МИД Армении заявил сегодня, что «Армения не имеет территориальных претензий ни к одному из своих соседей, в том числе к Азербайджану».

В своем заявлении МИД сослался на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева и отметил:

«Конституция Республики Армения и поправки к ней являются нашим внутренним делом, и мы рассматриваем начавшиеся в 2018 году попытки официального Баку вмешаться во внутриармянские дискуссии как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны.

В то же время, мы считаем, что подобный подход торпедируют мирный процесс и ставит под сомнение искренность руководства Азербайджана в достижении мира.

Регион | 2024-06-07 10:09:16 Алиев заявил, что если Армения не изменит Конституцию, мирного договора не будет

Мирный договор, заключенный между Арменией и Азербайджаном, четко устанавливает, что стороны признают территориальную целостность друг друга и не имеют друг к другу территориальных претензий.

В проекте мирного договора есть также согласованное положение, согласно которому ни одна из сторон не может ссылаться на свое внутреннее законодательство за невыполнение обязательств, принятых мирным договором. Подписание договора и его ратификация в соответствии с внутренними процедурами окончательно закрепят эти принципы.

Соответственно, мы считаем, что наиболее ясным и прямым путем разрешения всех беспокойств сторон является подписание договора, которое откроет страницу долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном.

Мирный договор между Арменией и Азербайджаном достаточно созрел для подписания, и армянская сторона выражает готовность конструктивно и интенсивно работать, чтобы завершить и подписать его в течение следующего месяца», - говорится в сообщении.