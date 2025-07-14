Самвел Карапетян заявил о начале формирования политической команды

Ереван /Медиамакс/. Арестованный глава группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян выступил сегодня с заявлением.

В нем говорится:

«Дорогие соотечественники,

Наш первый же митинг подтвердил главный страх власти — наш народ уверен в своей силе и не ломается под давлением. Хочу снова поблагодарить десятки тысяч моих соотечественников, проявивших гражданскую смелость 4 июля и по сей день.

Искренне благодарен также всем, кто выражает мне поддержку. В эти дни много обсуждали мое послание, но, к сожалению, появлялись и оторванные от реальности интерпретации. Думаю, я выразился очень просто — мы создадим принципиально новую политическую силу.

С большим уважением отношусь к политическим силам и деятелям, которые до сих пор ведут реальную борьбу против антинациональной политики власти Николa Пашиняна. Но у нас есть свое видение будущего для Армении. И мы пойдем своим путем, со своей новой командой, не исключая внутриполитического сотрудничества с единомышленниками. Попытаемся объединить наш народ вокруг справедливых и великих целей. Отвергнем черно-белые и другие искусственные разделения, которые эти власти навязали обществу, раскалывая и ослабляя нашу страну.

Даже в разных звеньях нынешнего режима работают настоящие профессионалы, которые не разделяют ценности небольшой группы, но пока не видят пути выхода из сложившейся ситуации.

Формирование нашей политической команды началось.

Будем делать — по-своему».