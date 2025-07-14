Самвел Карапетян заявил о начале формирования политической команды - Mediamax.am

668 просмотров

Самвел Карапетян заявил о начале формирования политической команды


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Арестованный глава группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян выступил сегодня с заявлением.

В нем говорится:

 

«Дорогие соотечественники,

 

Наш первый же митинг подтвердил главный страх власти — наш народ уверен в своей силе и не ломается под давлением. Хочу снова поблагодарить десятки тысяч моих соотечественников, проявивших гражданскую смелость 4 июля и по сей день.

 

Искренне благодарен также всем, кто выражает мне поддержку. В эти дни много обсуждали мое послание, но, к сожалению, появлялись и оторванные от реальности интерпретации. Думаю, я выразился очень просто — мы создадим принципиально новую политическую силу.

 

С большим уважением отношусь к политическим силам и деятелям, которые до сих пор ведут реальную борьбу против антинациональной политики власти Николa Пашиняна. Но у нас есть свое видение будущего для Армении. И мы пойдем своим путем, со своей новой командой, не исключая внутриполитического сотрудничества с единомышленниками. Попытаемся объединить наш народ вокруг справедливых и великих целей. Отвергнем черно-белые и другие искусственные разделения, которые эти власти навязали обществу, раскалывая и ослабляя нашу страну.

 

Даже в разных звеньях нынешнего режима работают настоящие профессионалы, которые не разделяют ценности небольшой группы, но пока не видят пути выхода из сложившейся ситуации.

 

Формирование нашей политической команды началось.

 

Будем делать — по-своему».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Июль 14, 2025 17:06
Пашинян встретится сегодня с Макроном

Внешняя политика | Июль 14, 2025 15:31
Пашинян, Кошта и фон дер Ляйен уделили «важное место» сотрудничеству в сфере безопасности

Политика | Июль 14, 2025 09:49
Самвел Карапетян заявил о начале формирования политической команды
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025