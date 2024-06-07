Алиев заявил, что если Армения не изменит Конституцию, мирного договора не будет

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на переговорах с Арменией «несколько вопросов все еще остаются открытыми».

«Одним из них является конституция Армении, в которой содержатся территориальные претензии к Азербайджану. Во-вторых, необходимо положить конец необоснованным территориальным претензиям Армении к Азербайджану и Турции. Мы уже предложили армянской стороне, чтобы Азербайджан и Армения вместе выступили с обращением к ОБСЕ для упразднения Минской группы. В ней нет никакой необходимости, она сейчас не функционирует. Мы де-факто не позволим ей функционировать. Юридически она должна быть упразднена, и это покажет, насколько Армения искренна. Если Армения предпочтет сохранение Минской группы, значит их территориальные претензии к нам продолжаются.

Как вы знаете, недавно произошли важные события, связанные с определением границ. Азербайджан без единого выстрела вернул потерянные им в 1990 и 1992 годах четыре села, расположенные в Газахском регионе. Это говорит о том, что вопросы могут решаться мирным путем. Если бы Армения в 2020 году прислушалась к нашим словам и мирным путем вернула наши земли, то во Второй Карабахской войне и антитеррористической операции не было бы необходимости. То есть это должно стать для них уроком, и я вижу, что из этого урока они, как говорится, делают выводы. Потому что мирное возвращение нам четырех сел путем переговоров и определение границ в том регионе показывают, что мы можем решать вопросы путем переговоров», - заявил Алиев на встрече с делегацией Парламентской ассамблеи тюркских государств.

«Наша позиция основана на международных правовых нормах У нас никогда не было и нет территориальных претензий ни к одной стране, включая Армению. Это у них были территориальные претензии к нам. Это в их декларации о независимости, которая потом стала частью их конституции, есть территориальные претензии к Азербайджану. Это в их идеологии, политике и общественном дискурсе постоянно звучат территориальные претензии к Турции. Это в их обществе из азербайджанцев и турок лепят образ врага с малых лет. Это их общество отравляется националистами и военными преступниками. Поэтому они должны этими вопросами заниматься. И, конечно же, заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном при том, что нынешняя конституция Армении остается неизменной, просто невозможно. Мы не можем заключить с Арменией мирное соглашение в то время, когда они имеют территориальные претензии к нам», - сказал Алиев.

«Если сравнить военный, демографический, экономический потенциал Армении и Турции и после этого иметь территориальные претензии к Турции – это самоубийство. Или же иметь территориальные претензии к Азербайджану после событий 2020 года и 2023 года - это тоже в общем-то близко к самоубийству», - добавил президент Азербайджана.