Спасибо, Земфира

4 июля 2025 года на ереванском стадионе «Раздан» состоялся первый концерт Земфиры в Армении.



«Привет, Ереван! Вот мы и встретились:)» - написала ты в соцсетях за день до концерта.



Вот мы и встретились, Земфира.



Мы с тобой одногодки - я родился в январе, ты - в августе 1976 года. Но есть дата важнее - 1999 год. В начале 1999 года мы с друзьями основали Медиамакс - дело моей жизни. 10 мая 1999 года вышел твой первый альбом «Земфира». Сейчас уже и не вспомнить, кто привез мне компакт-диск, но до конца жизни он будет ассоцироваться у меня с первыми месяцами становления нашей компании. Летом 1999 года я часто засиживался в офисе допоздна и слушал тебя почти каждый вечер. Ты внесла свою лепту в то, что «старт-ап» не провалился, а стал уважаемой медиа-компанией с уже 26-летней историей.



В сентябре 2001 года, возвращаясь из свадебного путешествия в Испании, мы остановились на два дня в Москве. Вечером в номере гостиницы «Пекин» я включил телевизор и вдруг - Первый канал показывает твой концерт. Через год мы с Анной будем отмечать 25-летие совместной жизни и воспоминание об этом концерте - ее часть.



Потом в моей жизни несколько лет не было музыки. А она вернулась. Возможно, тебе будет интересно почитать об этом в колонке Невероятные «открытия» за $ 5.99 в месяц.



На самом деле мы могли бы встретиться с тобой намного раньше. В 2009 году мы сделали проект Armenia Grateful 2 Rock, чтобы поблагодарить звезд британского рока за помощь Армении после Спитакского землетрясения - инициативу Rock Aid Armenia. Частью проекта стали два благотворительных концерта вокалиста Deep Purple Иена Гиллана и Государственного симфонического оркестра Армении в марте 2010 года, все средства от которых пошли на строительство новой музыкальной школы в Гюмри. После этих концертов мы загорелись идеей «привезти Земфиру в Ереван». Я общался с твоим менеджером Андреем Матвеевым и мы даже обсуждали возможность твоего выступления на площади Республики в Ереване 21 сентября 2011 года – в день 20-летия независимости Армении. Не «срослось».



Весной 2012 года ты давала концерт в Тбилиси, и мы собирались выезжать утром большой компанией, но наша дочка слегла с высокой температурой, и ребята поехали без нас.



Осенью 2010 года в Лондоне я познакомился с гитаристом Queen Брайаном Мэем. Он был одним из самых активных участников Rock Aid Armenia, но не смог приехать в 2009 году в Армению и получить свой Орден Почёта. Я летел в Лондон на запись песни Out Of My Mind, которую Иен Гиллан и Тони Айомми написали для Armenia Grateful 2 Rock. Вместе с заместителем руководителя аппарата президента Армении Вигеном Саргсяном мы подумали, что орден Мэю можно будет вручить в нашем посольстве.



Посол Армении зачитал указ президента о награждении Брайана Мэя и повесил ему орден на шею. Я чувствовал, что еще секунда - и я лопну от огромного, всепоглощающего счастья, переполнявшего меня. В голове калейдоскопом вертелось: вчерашний день в Sarm Studios с Гилланом, Айомми и Джоном Лордом, мой друг Авик Элоян, прививший мне любовь к музыке Queen, детские мечты о поездке в Лондон. Все это вдруг стало реальностью. Вернувшись в отель, я разрыдался от счастья и поэтому так хорошо понимаю мальчика, который пробрался вчера к тебе на сцену, обнял тебя и начал плакать. Иногда счастья бывает так много, что его надо выплакать. Спасибо, что ты

была такой заботливой с мальчиком.



В 2004 году на церемонии MTV Russia Music Awards ты исполнила с Queen песню We Are the Champions, и Брайан Мэй остался очень доволен вашим сотрудничеством. В 2012 году ты спела в Москве с Queen песню Life is Real.



После встречи в Лондоне мы иногда переписывались с Брайаном Мэем. В июле 2012 года ты рассказала Colta о сотрудничестве с Мэеем. Я перевел эти фрагменты и отправил ему, а он ответил, что с удовольствием поделится ими в своих соцсетях.



В декабре 2013 года в интервью «Коммерсант»-y ты снова говорила о Queen. И это тоже я перевёл и отправил Брайану Мэю. Он написал в ответ, что в 2014 году будет выступать в Москве с певицей Керри Эллис, и, возможно, предложит тебе выступить с ними. Брайан Мэй отметил в получателях и Керри Эллис, и она откликнулась: «Прекрасная идея!». Концерт Мэя и Эллис состоялся в Москве 16 марта 2014 года, но тебя на сцене не было. Наверное, не «срослось».







Зато вечером 4 июля 2025 года всё «срослось» на «Раздане». Я рад, что ты прочувствовала энергетику Еревана и этого легендарного стадиона. В 2022 году на твой концерт в Тель-Авиве пришла Алла Пугачёва и ты написала потом:



«Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребёнок на сцене:). А я хочу в ответ сказать - вы крутая. Безусловная величина. Неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе певицы нашей страны».



Не поверишь, но твой концерт был моим вторым на «Раздане». Первым был концерт Пугачёвой в 1984 году, на который меня взяли родители. Фрагменты этого концерта вошли в фильм «Пришла и говорю». В марте 2009 года Алла Пугачёва признавалась, что когда ее одолевают сомнения, то кадры из фильма помогают вновь поверить в свои силы:







«Это было единственное такое выступление. И слава богу, это в фильме снято. И, когда мне грустно или не уверена в чем-то, я пересматриваю эти кадры – выступление на стадионе «Раздан». Какие неподкупные чувства! Какая искренность в глазах у зрителей! Как они аплодируют. Как они принимают. Ведь что там можно видеть? Маленькая точка бегала, даже экранов не было. Такое не забывается».



Так что теперь вас с ней объединяет еще и «Раздан». Легендарный стадион, одним из инженеров-конструкторов которого был мой папа.







Вчера на концерте ты призналась, что скучаешь по своей юности. Я тоже. В 1999 году нам было по 25, жизнь только начиналась и нас ждали «великие дела». Ты и подумать не могла, что спустя два десятка лет будешь вынуждена уехать из России, я и представить не мог, что мы не только потерпим поражение в войне, но и будем ходить по тонкому льду потери идентичности.



Я думал, ты талантливая, но холодная. Оказалось, что ты добрая и искренняя. Спасибо тебе, Земфира. Вот мы и встретились - стоило ждать 26 лет.



Ара Тадевосян – директор Медиамакс.