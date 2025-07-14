Пашинян встретится сегодня с Макроном - Mediamax.am

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Пашинян встретится сегодня с Макроном


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился сегодня из Брюсселя во Францию с рабочим визитом.

В Елисейском дворце сегодня запланирована встреча Никола Пашиняна с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает пресс-служба правительства Армении.

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