Пашинян встретится сегодня с Макроном

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился сегодня из Брюсселя во Францию с рабочим визитом.

В Елисейском дворце сегодня запланирована встреча Никола Пашиняна с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает пресс-служба правительства Армении.