Пашинян, Кошта и фон дер Ляйен уделили «важное место» сотрудничеству в сфере безопасности

Ереван /Медиамакс/. В Брюсселе сегодня состоялась трёхсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Антониу Кошты и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

По итогам встречи был принят совместный пресс-релиз, в котором говорится:

«Сегодня в Брюсселе председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретились с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, чтобы подтвердить и продвинуть крепнущее партнёрство между Европейским союзом и Арменией. Председатель Кошта и председатель фон дер Ляйен приветствовали амбициозную повестку реформ Армении и выразили поддержку суверенитету, территориальной целостности и демократическим реформам страны.

В ходе встречи лидеры приветствовали недавнее политическое соглашение по тексту Повестки нового партнёрства ЕС-Армения, что является важной вехой в общей приверженности углублению отношений. Они также с удовлетворением отметили прогресс в процессе либерализации визового режима и недавнее принятие Арменией закона «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз».

ЕС подтвердил свою твердую приверженность поддержке устойчивости и долгосрочного развития Армении посредством существенной финансовой и технической помощи. В рамках стратегии «Global Gateway» ожидается, что инвестиции ЕС в Армению достигнут 2,5 млрд евро, что будет способствовать инклюзивному росту и развитию связей.

План ЕС по повышению устойчивости и росту в размере 270 млн евро, объявленный в апреле 2024 года, увеличил финансирование ЕС Армении на 50%. Выделив 200 млн евро в виде грантовой помощи и 70 млн евро в виде грантового финансирования для привлечения инвестиций, ЕС продолжает поддерживать программу социально-экономических реформ Армении, более тесное секторальное сотрудничество и инвестиции в энергетику, транспорт и частный сектор.

В этом контексте ЕС подтвердил свою поддержку инициативы Армении «Перекрёсток мира», направленной на содействие региональному взаимодействию и примирению. Председатель Кошта и председатель фон дер Ляйен также отметили усилия Армении по укреплению стабильности на Южном Кавказе, в частности, посредством продолжения мирных переговоров с Азербайджаном и шагов по нормализации отношений с Турцией. Лидеры также подчеркнули важность возможности включения Армении в региональные и экономические инициативы Европейского союза, в частности, в рамках Черноморской стратегии.

Председатель Кошта и председатель фон дер Ляйен поблагодарили Армению за тесное сотрудничество и предпринятые ею шаги по предотвращению обхода санкций. Вместе с премьер-министром Пашиняном они договорились продолжить коллективные усилия в этом направлении.

Важное место в обсуждениях заняло сотрудничество в сфере безопасности. Лидеры приветствовали начало консультаций ЕС и Армении по вопросам безопасности и обороны, подчеркнув общую приверженность миру, стабильности и демократической устойчивости.

Коснувшись ряда вызовов безопасности, включая манипуляцию информацией и вмешательство извне, дезинформацию и киберугрозы, ЕС предложил Армении совместно работать над оценкой её потребностей, определением приоритетных направлений сотрудничества и использованием имеющихся у ЕС инструментов. В целях поддержки информационной экосистемы Армении ЕС объявил о выделении нового пакета в размере 1,5 млн евро на укрепление независимых СМИ.

Лидеры ЕС приветствовали проведение в Армении саммита Европейского политического сообщества и 17-й Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии.

В заключение лидеры пришли к выводу, что сегодняшняя встреча представляет собой важный шаг в отношениях между ЕС и Арменией, и призвали к дальнейшему прогрессу на следующем заседании Совета партнёрства ЕС и Армении, которое состоится осенью текущего года».