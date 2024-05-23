Хаменеи заявил, что у развития отношений между Арменией и Ираном есть противники - Mediamax.am

580 просмотров

Хаменеи заявил, что у развития отношений между Арменией и Ираном есть противники


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил сегодня о наличии противников развития отношений между Арменией и Ираном.

Как сообщает агентство IRNA, Али Хаменеи сказал об этом сегодня на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, прибывшим в Иран для участия в церемонии прощания с президентом Раиси, погибшим в результате авиакатастрофы.

 

Верховный лидер отметил, что политика Ирана по расширению отношений с Арменией продолжится под руководством вице-президента Мохаммада Мохбара.

 

Али Хаменеи заявил, что покойный президент очень чувствительно относился к вопросам границ Армении, и эти «чувствительность и забота должны браться во внимание».

 

«Мы должны быть способны отстоять наши интересы», - подчеркнул Аятолла Хаменеи.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Май 22, 2024 15:28
Хаменеи заявил, что у развития отношений между Арменией и Ираном есть противники

Внешняя политика | Май 22, 2024 11:01
ЕС может приостановить безвизовый режим для граждан Грузии

Политика | Май 22, 2024 10:07
Никол Пашинян отбыл в Иран
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024