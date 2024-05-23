Хаменеи заявил, что у развития отношений между Арменией и Ираном есть противники

Ереван /Медиамакс/. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил сегодня о наличии противников развития отношений между Арменией и Ираном.

Как сообщает агентство IRNA, Али Хаменеи сказал об этом сегодня на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, прибывшим в Иран для участия в церемонии прощания с президентом Раиси, погибшим в результате авиакатастрофы.

Верховный лидер отметил, что политика Ирана по расширению отношений с Арменией продолжится под руководством вице-президента Мохаммада Мохбара.

Али Хаменеи заявил, что покойный президент очень чувствительно относился к вопросам границ Армении, и эти «чувствительность и забота должны браться во внимание».

«Мы должны быть способны отстоять наши интересы», - подчеркнул Аятолла Хаменеи.