Лавров надеется на «откровенный разговор» Путина и Пашиняна - Mediamax.am

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Лавров надеется на «откровенный разговор» Путина и Пашиняна


Фото: ria.ru


Ереван /Медиамакс/. Глава МИД России Сергей Лавров надеется на контакты России с Арменией на высшем уровне для «откровенного обсуждения ситуации».

«Никол Пашинян сказал, что они ценят то, что у них было с Россией. Трудно переоценить, что Россия сделала для безопасности, экономики, суверенитета Армении, и то, что было и есть в наших отношениях, надо ценить. Я надеюсь, что у него будут контакты с президентом Путиным, где можно будет это откровенно обсудить, без аргументов, которые подбрасывают наши западные недоброжелатели», - сказал Лавров в интервью нескольким российским радиостанциям.

 

Глава МИД России сказал, что «Москва по-прежнему считает Ереван союзником».

 

«Мы все-таки с Арменией союзники. Юридически мы союзники, но я думаю, что не только юридически и что там есть люди, которые понимают значение России для безопасности и экономического развития Армении», - отметил Лавров.

 

«В Евразийском экономическом союзе Армения в пропорциональном измерении получает больше всех выгод. Это подсчитано, 35% экономики Армении реализуется за счет участия в ЕАЭС. Армения, будучи маленькой страной, вносит в ЕАЭС гораздо меньше, чем другие, в том числе финансовые взносы, но имеет абсолютно равные права со всеми, включая Российскую Федерацию, когда принимаются решения», - отметил глава МИД РФ.

 

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