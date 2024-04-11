Индия назначит военного атташе в Армении

Ереван /Медиамакс/. Армения станет одной из 10 стран, в которых Индия назначит военных атташе.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на индийское агентство PTI.
Отмечается, что военный атташе назначается в Армению, «с которой Индия уже договорилась о поставках пусковых установок Pinaka, зенитно-ракетного комплекса малой дальности Akash и других вооружений».
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