Индия назначит военного атташе в Армении - Mediamax.am

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Индия назначит военного атташе в Армении


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Армения станет одной из 10 стран, в которых Индия назначит военных атташе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на индийское агентство PTI.

 

Отмечается, что военный атташе назначается в Армению, «с которой Индия уже договорилась о поставках пусковых установок Pinaka, зенитно-ракетного комплекса малой дальности Akash и других вооружений».

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