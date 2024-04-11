Россия и Турция считают, что «коллективный Запад» дестабилизирует ситуацию на Кавказе - Mediamax.am

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Россия и Турция считают, что «коллективный Запад» дестабилизирует ситуацию на Кавказе


Фото: Reuters


Ереван /Медиамакс/. Замминистра иностранных дел Росии Михаил Галузин и посол Турции в Москве Танжу Билгич критически оценили попытки Запада дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе.

Об этом говорится в сообщениии МИД России по итогам встречи.

 

«Обсужден ряд актуальных вопросов, прежде всего, связанных с обстановкой на Южном Кавказе. Выражена обоюдная заинтересованность в продолжении ритмичной работы в рамках Консультативной региональной платформы «3+3» (Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Армения с «открытой дверью» для Грузии) как ключевого фактора укрепления стабильности и безопасности в Закавказье. Акцентирована критическая оценка сторонами попыток «коллективного Запада» привнести в этот регион напряженность, дестабилизировать его в своих конъюнктурных интересах», - заявил в МИД РФ.

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