Россия и Турция считают, что «коллективный Запад» дестабилизирует ситуацию на Кавказе

Ереван /Медиамакс/. Замминистра иностранных дел Росии Михаил Галузин и посол Турции в Москве Танжу Билгич критически оценили попытки Запада дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе.

Об этом говорится в сообщениии МИД России по итогам встречи.

«Обсужден ряд актуальных вопросов, прежде всего, связанных с обстановкой на Южном Кавказе. Выражена обоюдная заинтересованность в продолжении ритмичной работы в рамках Консультативной региональной платформы «3+3» (Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Армения с «открытой дверью» для Грузии) как ключевого фактора укрепления стабильности и безопасности в Закавказье. Акцентирована критическая оценка сторонами попыток «коллективного Запада» привнести в этот регион напряженность, дестабилизировать его в своих конъюнктурных интересах», - заявил в МИД РФ.