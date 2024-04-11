Пашинян: Мы переходим от исторических отношений Армения-Россия к реальным - Mediamax.am

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Пашинян: Мы переходим от исторических отношений Армения-Россия к реальным


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «межгосударственные отношения Армения-Россия переживают не лучшие времена».

«Однако трудно переоценить их значение для нашей государственности, суверенитета, безопасности и экономики. Мы действительно не сделали ни одного неправильного шага в наших отношениях с Россией. Нет ни одного вопроса, где наши партнеры могли бы обвинить нас в невыполнении своих обязательств. К сожалению, обратные случаи многочисленны.

 

Мы не хотим спорить с Россией не только потому, что у нас нет для этого возможности и сил, но и потому, что мы ценим тот огромный положительный вклад, который был и есть в наших отношениях»,- заявил Никол Пашинян, представляя в парламенте отчет о деятельности правительства за 2023 год.

 

По его словам, важно понять, что и почему происходит в армяно-российских отношениях.

 

Пашинян: Историческая и реальная Армения несовместимы

«Происходит переход от исторических армяно-российских отношений к реальным. Временами это так же болезненно, как и наша внутренняя трансформация из исторической Армении в реальную».

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