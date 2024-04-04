Алиев «напомнил» Блинкену о «деле Ассанжа» и об арестах оппозиционеров в Армении

Ереван /Медиамакс/. Пресс-служба президента Азербайджана продолжает комментировать телефонный разговор Ильхама Алиева с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В сообщении Госдепартамента о встрече, в частности, отмечалось:

«Госсекретарь подтвердил необходимость того, чтобы Азербайджан придерживался своих международных обязательств и обязательств в отношении прав человека и основных свобод, и призвал освободить несправедливо задержанных».

Пресс-служба президента Азербайджана сегодня распространила следующее сообщение:

«Да, в ходе телефонного разговора были затронуты многие вопросы, в том числе и этот. Президент Ильхам Алиев отметил, что попытки вмешательства во внутренние дела Азербайджана под предлогом вопроса прав человека абсолютно неприемлемы. Мы не принимаем основанные на двойных стандартах предвзятые заявления ряда западных стран по этому вопросу. В этой связи глава государства напомнил государственному секретарю Энтони Блинкену об аресте в Армении представителей оппозиции и даже случаях их смерти в период нахождения под стражей, а также фактах нарушения прав человека и отметил, что в этом контексте молчание западных стран вызывает непонимание, и подобные факты являются наглядным примером именно двойных стандартов.

Внешняя политика | 2024-04-04 07:20:41 Две версии содержания телефонного разговора Блинкена и Алиева

В ходе телефонного разговора Ильхам Алиев также коснулся вопроса, связанного с известным журналистом Джулианом Ассанжем, который долгое время подвергается физическим и моральным пыткам именно за свою журналистскую деятельность. Он подчеркнул, что обсуждается вопрос об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США и его казни. Глава государства также добавил, что необходимо рассматривать вопрос прав человека не только в локальном, но и, в целом, в глобальном контексте».