Две версии содержания телефонного разговора Блинкена и Алиева

Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, что нет никаких оправданий усилению напряженности на границе с Арменией.

В сообщении Госдепартамента о телефонном разговоре Блинкена с Аливым говорится:

«Госсекретарь подчеркнул важность двусторонних отношений США и Азербайджана и выделил растущее число партнерских инициатив, включая приоритеты в области энергетики и климата. Блинкен и Алиев обсудили важность продвижения мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, который принесет экономические выгоды всему региону. Госсекретарь подчеркнул, что нет никаких оправданий усилению напряженности на границе, и предупредил, что агрессивные действия и риторика с любой стороны подорвут перспективы мира. Госсекретарь подтвердил необходимость того, чтобы Азербайджан придерживался своих международных обязательств и обязательств в отношении прав человека и основных свобод, и призвал освободить несправедливо задержанных».

В сообщении пресс-службы президента Азербайджана о телефонном разговоре, в частности, говорится:

«Энтони Блинкен сообщил, что получил информацию об обеспокоенности азербайджанской стороны, вызванной предстоящей 5 апреля трехсторонней встречей между США, Европейским Союзом и Арменией, и отметил, что посчитал важным внести ясность в вопрос.

Госсекретарь подчеркнул, что суть упомянутой встречи будут составлять вопросы экономического развития Армении.

Ильхам Алиев сказал, что по имеющимся у него сведениям, в процессе подготовки к трехсторонней встрече обсуждались такие вопросы, как военная помощь Армении и проведение совместных военных учений, создание военной инфраструктуры на приграничных с Азербайджаном территориях, вооружение Армении по линии Европейского фонда мира Европейского Союза и за счет бюджета США. Глава государства заявил, что подобные шаги, имеющие антиазербайджанскую сущность, в том числе политика вооружения Армении Францией, подталкивает к гонке вооружений и приведет к провокациям в регионе.

Энтони Блинкен отметил, что встреча 5 апреля не направлена против Азербайджана.

Во время беседы были обсуждены мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном. Президент Ильхам Алиев сказал, что проведенные в Берлине переговоры министров иностранных дел по тексту мирного договора были полезными с точки зрения продвижения процесса и есть необходимость в ускорении переговоров.

Глава государства также подчеркнул, что звучащие на Западе обвинения в том, что Азербайджан намерен напасть на Армению, являются совершенно необоснованными.

Президент Ильхам Алиев заявил, что на проведенной 2 апреля в Париже пресс-конференции с Энтони Блинкеном министр иностранных дел Франции сказал неправду, обвинив Азербайджан в непризнании территориальной целостности Армении и в том, что он является источником опасности для Армении.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан привержен заявлению, принятому на встрече в Праге в 2022 году, и Алма-Атинскому заявлению.

По мнению Президента Ильхама Алиева, непрозрачная подготовка запланированной на 5 апреля трехсторонней встречи США - Европейский Союз - Армения, ее неинклюзивный характер и то, что она не была отложена, несмотря на справедливые замечания Азербайджана, приведет не к миру и сотрудничеству на Южном Кавказе, а возникновению разделительных линий и, в конечном итоге, - напряженности».