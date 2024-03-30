Ереван /Медиамакс/. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что «Азербайджан разочарован односторонней позицией США».

«Мир должен быть между Баку и Ереваном. Мы должны понять проблемы друг друга, перевернуть страницу конфронтации и двигаться вперед. Такие страны, как, например, Франция, с одной стороны, милитаризируют Армению, а с другой - говорят о мире. Это не может принести пользу. Мы также разочарованы некоторыми заявлениями и действиями Соединенных Штатов. Они заняли одностороннюю позицию в отношении Азербайджана», - сказал Гаджиев в интервью китайскому телеканалу Phoenix, которое цитирую азербайджанские СМИ.

«Если вы совершаете односторонние действия, вы не можете быть полностью беспристрастной стороной в переговорном процессе. Мы ценим добрые услуги. Но мы не считаем, что есть необходимость в каком-либо виде посредничества», - добавил помощник Алиева.